Karantinada kalan işçiler, öğrenciler için harçlık bırakıp mektup yazdı
|20 Nisan 2020 16:25
|Yazdır
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cezayir'den gelerek Aydın'daki yurtta kalan ve karantina süresi dolduktan sonra tahliye edilen 2 işçinin odalarını kullandıkları öğrencilere bir miktar para ile bıraktıkları mektup duygulandırdı.
Efeler ilçesindeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adnan Menderes Öğrenci Yurdu'nda kalan işçilerin 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından yurt görevlileri odaları temizlemek için katlara çıktı.
Görevliler, iki odada iki mektup ve öğrencilere harçlık olarak bırakılan bir miktar para buldu.
Giresunlu olduğunu belirten ve "Sevgili kız kardeşim" diye mektubuna başlayan Ersin Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Senin odanı kullandım. Devletimiz bize sahip çıktı. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bizi yaban ellerde bırakmadı. Bu devlet çok güçlü bir devlet. Sen de bu devleti daha güçlü yapmak için çok çalış. Benim de naçizane bu hediyemi kabul et. Bu odada 3 kişi kalıyorsunuz size bir miktar harçlık bırakıyorum, kendinize birer hediye alın. Hakkınızı helal edin."
Elazığlı olan Mustafa Çakmakçı ise mektubunda şunları yazdı:
"Sevgili kız kardeşim. Cezayir'de çalışırken Kovid-19 salgını nedeniyle ülkemize geri döndük. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emri ile Türk Hava Yolları Cezayir'e uçak gönderdi. Biz bu uçakla İzmir Havaalanı'na, ardından Aydın'a geldik. Sizin odanızı kullandık. Hakkınızı helal edin. Bu devlet çok güçlü bir devlet. Siz de bu devleti daha da güçlü yapmak için çok çalışın. Sizlere miktar harçlık ve karantina sürecinde kullanmış olduğum su ısıtıcısını bırakıyorum. Kendinize bir hediye alın ve su ısıtıcısını iyi günlerde kullanın. Hakkınızı helal edin."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'da sıcaklıklar düşecek, sağanak bekleniyor
20 Nisan 2020 17:36
|Ramazanda pide kuyruğunda sosyal mesafe kuralı uygulanacak
20 Nisan 2020 16:52
|Motosikletine Karl Marx fotoğrafı yapıştıran oğluna böyle tepki verdi
20 Nisan 2020 16:40
|Sosyal medyada 'İyi bilmezdik', 'Şık olmadı' tartışması
20 Nisan 2020 16:18
|Vatandaş, drone ile özel harekat polislerine çikolata ikram ett
20 Nisan 2020 15:04
|Malatya 'Mercedes Kadir'i son yolcuğuna uğurladı
20 Nisan 2020 14:58
|Koronavirüsü yenen 4 bebek ve 1 çocuk alkışlarla taburcu edildi
20 Nisan 2020 14:49
|Valilikten, solunum cihazı dolandırıcılığı uyarısı
20 Nisan 2020 14:38
|Ailesini ihbar etmişti, Bakan Koca'dan yardım istedi
20 Nisan 2020 14:31
|Koronavirüsten hayatını kaybetmişti, annesi ve ablası da öldü
20 Nisan 2020 14:10