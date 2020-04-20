Feyzioğlu, instagram yayınında 'FETÖ'cüsün' diyenlere sert cevap verdi
|20 Nisan 2020 16:30
|Yazdır
Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Metin Feyzioğlu, Kendisine yöneltilen sorulara yanıt verirken yapılan "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok sinirlendi.
"FETÖ ile mücadeleme laf ettirmem"
Fevzioğlu, şu ifadeleri kullandı: FETÖ ile mücadeleme laf ettirmem. Bana FETÖ'cü diyenlerin alnını karışlarım. Ben ömrümü verdim FETÖ ile mücadeleye. Şimdi bana FETÖ'cü diyenler, onlar FETÖ'cü. Hadi oradan. Yallah. Terbiyesiz adam. İmanıma laf ettirmem, milliyetçiliğime laf ettirmem, FETÖ ile mücadeleme laf ettirmem.
"Sen kim oluyorsun, aşağılık"
"Sen git FETÖ'cülerin yalakalığını yap, kuyruğuna yapış. Sen git düşmanımın düşmanı dostumdur diyen FETÖ'cülerin peşine yapış" diyen Fevzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Sosyal mesafeyi azaltıp, gel de yüzüme konuş. Sen kim oluyorsun da bana FETÖ'cü diyorsun. Aşağılık. Hakarete hakaretle cevap verilebilir. Bu ülkede FETÖ ile yan yana getirilemeyecek 3 kişiden biri benim.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Özgür Sen Başkanı Değer: STK'lar güçsüzleştiriliyor
19 Nisan 2020 15:35
|Kızılay'ın ramazan yardımı kısa mesaj koduyla telefonlara gelecek
19 Nisan 2020 11:13
|TÜBA, Covid-19 değerlendirme raporu yayımladı
19 Nisan 2020 00:31
|Eğitim-Bir-Sen'in düzenlediği 'kuşaktan kuşağa sendikal hatıralar' yarışması başladı
18 Nisan 2020 13:26
|Kayseri Barosu: 23 Nisan'da İstiklal Marşı minarelerden okunsun
17 Nisan 2020 10:22
|Fırıncılardan 'ekmek' açıklaması: Vatandaşlarımız tedirgin olmasın
16 Nisan 2020 14:07
|'Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın' talebi
16 Nisan 2020 10:27
|'Tarım işçileri de sokağa çıkma yasağından muaf tutulsun'
15 Nisan 2020 12:12
|Kızılay: Yardım operasyonun büyük kısmını yurt içine ayırdık
15 Nisan 2020 12:05
|'Hafta sonu bakkallar açık olsun' talebi
15 Nisan 2020 09:55