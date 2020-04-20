1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis memurları ölümden döndü: 3 yaralı

Denizli'de polis aracı ve otomobil çarpıştı. Taklalar atan polis aracı yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada 2'si polis olmak üzere 3 kişi yaralandı
 20 Nisan 2020 16:36
Yazdır
Polis memurları ölümden döndü: 3 yaralı

Denizli'de polis aracı ve otomobil çarpıştı. Taklalar atan polis aracı yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada 2'si polis olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi Üçler Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Aydın M. idaresindeki 20 A 9272 plakalı polis aracı ile Arif Şengül (68) yönetimindeki 20 ABN 81 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle göreve giden polis aracı taklalar atarak yaklaşık 10 metre sürüklendi. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri ise taklalar atan polis aracında bulunan polis memuru Aydın M. ve komiser Volkan M.'ye müdahalelerde bulunarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Arif Şengül'ün durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis memurlarının ise vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı
20 Nisan 2020 15:46		 Arazi için ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 2 yaralı
20 Nisan 2020 14:19
Önce birbirlerine sonra yayaya çarptılar: 1 ölü
20 Nisan 2020 13:51		 PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı
20 Nisan 2020 12:21
Erzincan'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu
20 Nisan 2020 12:10		 Korona hastalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma
20 Nisan 2020 10:34
Kadın avukata sevgili tuzağı
20 Nisan 2020 10:24		 İlçe belediye başkanı ve eşi silahlı saldırıya uğradı
20 Nisan 2020 10:12
Eşine ve kızına işkence etti tahliye olunca Ağrı'da öldürüldü
20 Nisan 2020 10:11		 Ehliyetsiz sürücü 35 km kaçabildi
20 Nisan 2020 10:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:54 - Falcao'dan o sağlık çalışanına teşekkür17:51 - Bugün karantina altına alınan köy, mahalle ve ilçeler17:45 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:38 - İmam, Kampanya'dan etkilendi, 20 kişinin eczane borcunu ödedi17:36 - İstanbul'da sıcaklıklar düşecek, sağanak bekleniyor17:27 - Başsavcılıktan, silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkanı'a dair açıklama17:22 - Koronavirüste dünya hangi önlemleri aldı, Türkiye neler yaptı?17:13 - Dolar 7 TL'ye yaklaştı17:08 - ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini geçti17:03 - Bilim Kurulu Üyesinden 'yüzük' ve 'kol saati' uyarısı
17:01 - Japonya'da 21 koronavirüsü ölümü daha16:56 - TMO'dan 'ilave hububat ithalat yetkisi' iddialarına yalanlama16:52 - Ramazanda pide kuyruğunda sosyal mesafe kuralı uygulanacak16:43 - Koronavirüsle dijital esnaf devri; artış yüzde 200'lerde16:40 - Motosikletine Karl Marx fotoğrafı yapıştıran oğluna böyle tepki verdi16:36 - Polis memurları ölümden döndü: 3 yaralı16:33 - Sağlık ekibine dehşeti yaşatan şahıslara 11,5 yıl hapis istendi16:30 - Feyzioğlu, instagram yayınında 'FETÖ'cüsün' diyenlere sert cevap verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüse yakalanmaktan korkuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna cevap
'Türkiye, parası verilse dahi alınamayacak cihazı üretti'
Dışişleri Bakanlığı, Acun Ilıcalı'dan yardım istedi
Umut veren korona tablosu! Artış hızı yüzde 4'e düştü
Bilim Kurulu Üyesi: Bu kadar kendinizi sıkmayın, takıntı hastası olursunuz
Altından kazanan ev ve araba alıyor
Mehmet Görmez'in annesi koronavirüsten hayatını kaybetti
Milyonlarca memurun özlük hakları eski kararnameyle yürüyor
Abi kardeş doktorlar koronavirüsten hayatını kaybetti
650 bin emekliye zamlı maaş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ebru şallı'nın evladını kaybetmesi 2
video oyunlara ve konsollara yüzde 50 vergi gelmesi 2
defacto'nun üreticilere 900 milyon tl destek vermesi 1
mercimek 1
la casa de papel 2
gram altın 2
soğuk su 1
luppo 1
mayıs sonu turizmde normalleşmenin beklenmesi 4
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 2
SON İLANLAR
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Arş. Ens. Geçiciİşçi Alım İlanı
Talas Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Biga Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Dumlupınar Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam