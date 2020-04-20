Polis memurları ölümden döndü: 3 yaralı
|20 Nisan 2020 16:36
|Yazdır
Denizli'de polis aracı ve otomobil çarpıştı. Taklalar atan polis aracı yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada 2'si polis olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Kaza, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi Üçler Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Aydın M. idaresindeki 20 A 9272 plakalı polis aracı ile Arif Şengül (68) yönetimindeki 20 ABN 81 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle göreve giden polis aracı taklalar atarak yaklaşık 10 metre sürüklendi. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri ise taklalar atan polis aracında bulunan polis memuru Aydın M. ve komiser Volkan M.'ye müdahalelerde bulunarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Arif Şengül'ün durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis memurlarının ise vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı
20 Nisan 2020 15:46
|Arazi için ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 2 yaralı
20 Nisan 2020 14:19
|Önce birbirlerine sonra yayaya çarptılar: 1 ölü
20 Nisan 2020 13:51
|PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı
20 Nisan 2020 12:21
|Erzincan'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu
20 Nisan 2020 12:10
|Korona hastalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma
20 Nisan 2020 10:34
|Kadın avukata sevgili tuzağı
20 Nisan 2020 10:24
|İlçe belediye başkanı ve eşi silahlı saldırıya uğradı
20 Nisan 2020 10:12
|Eşine ve kızına işkence etti tahliye olunca Ağrı'da öldürüldü
20 Nisan 2020 10:11
|Ehliyetsiz sürücü 35 km kaçabildi
20 Nisan 2020 10:00