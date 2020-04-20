Motosikletine Karl Marx fotoğrafı yapıştıran oğluna böyle tepki verdi
|20 Nisan 2020 16:40
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Kilis Küçük Sanayi Sitesi'nde hurda araç parçası alım- satımı yapan Remzi Yırtıcı, kısa süre önce oğlu Erdal'a motosiklet aldı. Babasının hediyesi ile mutlu olan Erdal Yırtıcı, motosikletin ön bölümüne Karl Marx'ın fotoğrafını yapıştırdı. Motosiklette gördüğü fotoğraf karşısında şaşkınlık yaşayan Remzi Yırtıcı, bir video çekerek oğluna tepki gösterdi. Yırtıcı, yere şive ile "Parasını ben verdim. Motosiklete 'babam sağ olsun' yazdırırdı, benim oğlum ise kimi yapıştırmış. Soruyorum, filozof diyor. Parayı veren benim, ama fotoğraf Karl Marx'ın. Ne bana, ne babama, kimseye benzemiyor. Bu motoru aldığından Karl Marks'ın bile haberi yok" dediği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Video, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı, beğeni aldı.
Kilis şivesi kullanarak yaptığı yorumların daha önce de beğeni aldığını söyleyen Remzi Yırtıcı, oğluna tepki için videoyu çektiğini anlattı. Yırtıcı, "Oğluma kızdığım için bu videoyu çekmiştim, ama insanlar çok beğenmiş. Bir beklentim yok, salgın döneminde insanların yüzünü tebessüm ettirebildiysek ne mutlu bize" dedi.
Babasının tepki gösterdiği Erdal Yırtıcı ise Karl Marx fotoğrafını hoşuna gittiği için yapıştırdığını, babasının kızacağını tahmin etmediğini ifade etti.
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