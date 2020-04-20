1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Motosikletine Karl Marx fotoğrafı yapıştıran oğluna böyle tepki verdi

Kilis'te, Remzi Yırtıcı'nın, oğlunun satın aldığı motosiklete Karl Marx'ın fotoğrafını yapıştırmasına yerel şiveyle tepki gösterdiği video, sosyal medyaya ilgi gördü. Yırtıcı, salgın döneminde insanları tebessüm ettirebildiği için mutlu olduğunu söyledi.
 20 Nisan 2020 16:40
Yazdır
Motosikletine Karl Marx fotoğrafı yapıştıran oğluna böyle tepki verdi

Kilis Küçük Sanayi Sitesi'nde hurda araç parçası alım- satımı yapan Remzi Yırtıcı, kısa süre önce oğlu Erdal'a motosiklet aldı. Babasının hediyesi ile mutlu olan Erdal Yırtıcı, motosikletin ön bölümüne Karl Marx'ın fotoğrafını yapıştırdı. Motosiklette gördüğü fotoğraf karşısında şaşkınlık yaşayan Remzi Yırtıcı, bir video çekerek oğluna tepki gösterdi. Yırtıcı, yere şive ile "Parasını ben verdim. Motosiklete 'babam sağ olsun' yazdırırdı, benim oğlum ise kimi yapıştırmış. Soruyorum, filozof diyor. Parayı veren benim, ama fotoğraf Karl Marx'ın. Ne bana, ne babama, kimseye benzemiyor. Bu motoru aldığından Karl Marks'ın bile haberi yok" dediği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Video, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı, beğeni aldı.

Kilis şivesi kullanarak yaptığı yorumların daha önce de beğeni aldığını söyleyen Remzi Yırtıcı, oğluna tepki için videoyu çektiğini anlattı. Yırtıcı, "Oğluma kızdığım için bu videoyu çekmiştim, ama insanlar çok beğenmiş. Bir beklentim yok, salgın döneminde insanların yüzünü tebessüm ettirebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Babasının tepki gösterdiği Erdal Yırtıcı ise Karl Marx fotoğrafını hoşuna gittiği için yapıştırdığını, babasının kızacağını tahmin etmediğini ifade etti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da sıcaklıklar düşecek, sağanak bekleniyor
20 Nisan 2020 17:36		 Ramazanda pide kuyruğunda sosyal mesafe kuralı uygulanacak
20 Nisan 2020 16:52
Karantinada kalan işçiler, öğrenciler için harçlık bırakıp mektup yazdı
20 Nisan 2020 16:25		 Sosyal medyada 'İyi bilmezdik', 'Şık olmadı' tartışması
20 Nisan 2020 16:18
Vatandaş, drone ile özel harekat polislerine çikolata ikram ett
20 Nisan 2020 15:04		 Malatya 'Mercedes Kadir'i son yolcuğuna uğurladı
20 Nisan 2020 14:58
Koronavirüsü yenen 4 bebek ve 1 çocuk alkışlarla taburcu edildi
20 Nisan 2020 14:49		 Valilikten, solunum cihazı dolandırıcılığı uyarısı
20 Nisan 2020 14:38
Ailesini ihbar etmişti, Bakan Koca'dan yardım istedi
20 Nisan 2020 14:31		 Koronavirüsten hayatını kaybetmişti, annesi ve ablası da öldü
20 Nisan 2020 14:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:54 - Falcao'dan o sağlık çalışanına teşekkür17:51 - Bugün karantina altına alınan köy, mahalle ve ilçeler17:45 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:38 - İmam, Kampanya'dan etkilendi, 20 kişinin eczane borcunu ödedi17:36 - İstanbul'da sıcaklıklar düşecek, sağanak bekleniyor17:27 - Başsavcılıktan, silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkanı'a dair açıklama17:22 - Koronavirüste dünya hangi önlemleri aldı, Türkiye neler yaptı?17:13 - Dolar 7 TL'ye yaklaştı17:08 - ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini geçti17:03 - Bilim Kurulu Üyesinden 'yüzük' ve 'kol saati' uyarısı
17:01 - Japonya'da 21 koronavirüsü ölümü daha16:56 - TMO'dan 'ilave hububat ithalat yetkisi' iddialarına yalanlama16:52 - Ramazanda pide kuyruğunda sosyal mesafe kuralı uygulanacak16:43 - Koronavirüsle dijital esnaf devri; artış yüzde 200'lerde16:40 - Motosikletine Karl Marx fotoğrafı yapıştıran oğluna böyle tepki verdi16:36 - Polis memurları ölümden döndü: 3 yaralı16:33 - Sağlık ekibine dehşeti yaşatan şahıslara 11,5 yıl hapis istendi16:30 - Feyzioğlu, instagram yayınında 'FETÖ'cüsün' diyenlere sert cevap verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüse yakalanmaktan korkuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna cevap
'Türkiye, parası verilse dahi alınamayacak cihazı üretti'
Dışişleri Bakanlığı, Acun Ilıcalı'dan yardım istedi
Umut veren korona tablosu! Artış hızı yüzde 4'e düştü
Bilim Kurulu Üyesi: Bu kadar kendinizi sıkmayın, takıntı hastası olursunuz
Altından kazanan ev ve araba alıyor
Mehmet Görmez'in annesi koronavirüsten hayatını kaybetti
Milyonlarca memurun özlük hakları eski kararnameyle yürüyor
Abi kardeş doktorlar koronavirüsten hayatını kaybetti
650 bin emekliye zamlı maaş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 1
dornaz alfa 1
almanya'nın çin'e tazminat davası açması 2
ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklanması 3
nostalji kuşağı 3
mercimek 1
hayat eve sığar uygulaması 3
corona virüs zamanında kilo alınması 7
defacto'nun üreticilere 900 milyon tl destek vermesi 1
mem.net sözlük cafe 1
SON İLANLAR
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Arş. Ens. Geçiciİşçi Alım İlanı
Talas Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Biga Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Dumlupınar Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam