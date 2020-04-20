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Bilim Kurulu Üyesinden 'yüzük' ve 'kol saati' uyarısı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, yaptığı açıklamada sağlık personelinin saat ve yüzük takmaması gerektiğini belirtti
 20 Nisan 2020 17:03
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Bilim Kurulu Üyesinden 'yüzük' ve 'kol saati' uyarısı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer TRT Haber'de konuştu.

Virüsün metal yüzeylerde 3 gün veya 5 gün gibi yaşabildiği ifade eden Tezer "Bunlar laboratuvar ortamında yapılmış çalışmalar, laboratuvarda en ideal şartlar oluşturulur. Örneğin oda ısısı 21-22 cantigrat, yüzde 40 nemli gibi. Ama normalde, cansız yüzeylerde, ortalama sıcaklık ve ortalama nemli ortamlarda, 5-8 saat gibi kalabiliyor." dedi.

Profesör Tezer "Ama biz böyle durumlarda, enfeksiyon kontrol önlerinnde, saatlerin ve yüzüklerin çıkartılmasını. Çünkü bu konuda çok çalışma var. Bakteri, mantar, virüs, yüzüğün altında saklanır. Şu dönemlerde böyle yerlerde çalışan sağlık personeli yüzük ve saatlerini çıkartmalı. Bazı çalışmalarda, 10 misli kadar daha fazla mikro organizamanın bu yüzeylerde olduğunu gösterilmiştir" dedi.

Tezer, evde kalan ve kendilerini karantinaya alan vatandaşlar için ise böyle bir risk olmadığına dikkat çekerek "Evde, izolasyonların uygulandığı yerde ama gerek yok. Zira dışarıyla temas etmiyorlar. Böyle bir kaygıya gerek yok" dedi.

TRT
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