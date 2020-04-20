1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1590 artarak 40 bin 690'a yükseldi
 20 Nisan 2020 17:08
Yazdır
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini geçti

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1590 artarak 40 bin 690'a yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 499 artışla 759 bin 786'ya çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 1590 artarak 40 bin 690'a ulaştı.

ABD'yi 200 bin 210 vakayla İspanya, 178 bin 972 vakayla İtalya ve 154 bin 98 vakayla Fransa takip ediyor.

- New York salgının merkezi

ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı yer New York olurken, eyaleti sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 3 milyon 882 binden fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 70 bin 980 hasta ise iyileşti.

Ülke genelinde 115 bin 990 kişinin hastanelerde Kovid-19 tedavisi sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Japonya'da 21 koronavirüsü ölümü daha
20 Nisan 2020 17:01		 Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 751'e çıktı
20 Nisan 2020 15:20
Çin'den ABD'ye mesaj: Düşman olan Çin değil, koronavirüs
20 Nisan 2020 15:08		 Almanya'da koronavirüs önlemleri gevşetilmeye başlandı
20 Nisan 2020 14:24
İspanya'da koronavirüsten ölüm artış hızındaki düşüş sürüyor
20 Nisan 2020 13:05		 Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 407 bini aştı
20 Nisan 2020 10:42
Çin kağıt paraya veda ediyor... Dijital parayı teste başladı
20 Nisan 2020 09:43		 Kanada'da yaşlılar korona korkusuyla ölüme terk edildi
20 Nisan 2020 00:34
Libya'da büyük operasyon başladı: Türk SİHA'ları gökyüzünün hakimi oluyor
20 Nisan 2020 00:27		 İsrail engellileri ve ağır kronik hastaları gözden çıkardı
20 Nisan 2020 00:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:54 - Falcao'dan o sağlık çalışanına teşekkür17:51 - Bugün karantina altına alınan köy, mahalle ve ilçeler17:45 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:38 - İmam, Kampanya'dan etkilendi, 20 kişinin eczane borcunu ödedi17:36 - İstanbul'da sıcaklıklar düşecek, sağanak bekleniyor17:27 - Başsavcılıktan, silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkanı'a dair açıklama17:22 - Koronavirüste dünya hangi önlemleri aldı, Türkiye neler yaptı?17:13 - Dolar 7 TL'ye yaklaştı17:08 - ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini geçti17:03 - Bilim Kurulu Üyesinden 'yüzük' ve 'kol saati' uyarısı
17:01 - Japonya'da 21 koronavirüsü ölümü daha16:56 - TMO'dan 'ilave hububat ithalat yetkisi' iddialarına yalanlama16:52 - Ramazanda pide kuyruğunda sosyal mesafe kuralı uygulanacak16:43 - Koronavirüsle dijital esnaf devri; artış yüzde 200'lerde16:40 - Motosikletine Karl Marx fotoğrafı yapıştıran oğluna böyle tepki verdi16:36 - Polis memurları ölümden döndü: 3 yaralı16:33 - Sağlık ekibine dehşeti yaşatan şahıslara 11,5 yıl hapis istendi16:30 - Feyzioğlu, instagram yayınında 'FETÖ'cüsün' diyenlere sert cevap verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüse yakalanmaktan korkuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna cevap
'Türkiye, parası verilse dahi alınamayacak cihazı üretti'
Dışişleri Bakanlığı, Acun Ilıcalı'dan yardım istedi
Umut veren korona tablosu! Artış hızı yüzde 4'e düştü
Bilim Kurulu Üyesi: Bu kadar kendinizi sıkmayın, takıntı hastası olursunuz
Altından kazanan ev ve araba alıyor
Mehmet Görmez'in annesi koronavirüsten hayatını kaybetti
Milyonlarca memurun özlük hakları eski kararnameyle yürüyor
Abi kardeş doktorlar koronavirüsten hayatını kaybetti
650 bin emekliye zamlı maaş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
soğuk su 1
mayıs sonu turizmde normalleşmenin beklenmesi 4
luppo 1
mercimek 1
la casa de papel 2
ebru şallı'nın evladını kaybetmesi 2
iyileşmek 1
nostalji kuşağı 3
defacto'nun üreticilere 900 milyon tl destek vermesi 1
gram altın 2
SON İLANLAR
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Arş. Ens. Geçiciİşçi Alım İlanı
Talas Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Biga Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Dumlupınar Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam