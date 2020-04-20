Dolar 7 TL'ye yaklaştı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|20 Nisan 2020 17:13
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,9400
|6,9410
|6,9400
|6,9410
|Avro
|7,5450
|7,5460
|7,5460
|7,5470
|Sterlin
|8,6470
|8,6910
|8,6140
|8,6570
|İsviçre Frangı
|7,1570
|7,1940
|7,1570
|7,1930
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9050
|6,9550
|6,9300
|6,9800
|Avro
|7,5000
|7,5600
|7,5250
|7,5850
|Sterlin
|8,5390
|8,7220
|8,5020
|8,6840
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