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Dolar 7 TL'ye yaklaştı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
 20 Nisan 2020 17:13
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Dolar 7 TL'ye yaklaştı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,9400 6,9410 6,9400 6,9410
Avro 7,5450 7,5460 7,5460 7,5470
Sterlin 8,6470 8,6910 8,6140 8,6570
İsviçre Frangı 7,1570 7,1940 7,1570 7,1930
ANKARA
ABD Doları 6,9050 6,9550 6,9300 6,9800
Avro 7,5000 7,5600 7,5250 7,5850
Sterlin 8,5390 8,7220 8,5020 8,6840
Anadolu Ajansı
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