Başsavcılıktan, silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkanı'a dair açıklama
|20 Nisan 2020 17:27
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Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşinin uğradığı silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.
Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in ikametlerine gelen şahıslarca ateşli silahla yaralanmaları olayıyla ilgili olarak Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.
Başsavcılık tarafından, olayla alakalı Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dört şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı. Ayrıca kimlik tespiti yapılan üç şüphelinin arandığı ve olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle devam ettiği belirtildi.
Tahliye edildikleri bilgisi doğru değil
Diğer yandan şüphelilerin son yargı paketi ile ceza evinden tahliye olan hükümlüler arasında yer aldıkları iddialarının asılsız olduğu belirtildi.
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