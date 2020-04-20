İmam, Kampanya'dan etkilendi, 20 kişinin eczane borcunu ödedi
|20 Nisan 2020 17:38
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir cami imam hatibi, 20 kişinin eczaneye olan borçlarını ödedi.
Ulaş Merkez Cami imam hatibi Bilal Başer, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'ndan etkilenerek ihtiyaç sahibi 20 ailenin eczaneye olan borcunu üstlendi.
Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımlaşma ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan zamandan geçildiğini belirterek şöyle konuştu:
"Peygamber Efendimiz 'sadaka çok belayı defeder' buyurmuştur. Devletim yıllardır bana maaşımı düzenli ödüyor, ben de Türk milletinin bir bireyi olarak ilçede faaliyet gösteren eczaneye gittim, 'borçlu var mı?' diye sordum. 20 ailenin borcunun olduğunu öğrendim, ailelerin rahatsız edilmemesi için 500 liralık borçlarını ödedim."
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