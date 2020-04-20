Falcao'dan o sağlık çalışanına teşekkür
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, giydiği tuluma ismini yazan sağlık çalışanına teşekkür etti.
|20 Nisan 2020 17:54
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Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, giydiği tuluma ismini yazan sağlık çalışanına teşekkür etti.
Korona virüsü ile mücadele kapsamında Erzurum'da bir sağlık çalışanı, giydiği özel tulumun arkasında Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun adını yazdı. Bu fotoğrafı gören Falcao da yanıtsız kalmadı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Eren adlı sağlık çalışanına cevap yazdı ve "Yaptıkların için teşekkür ederim Eren" dedi.
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