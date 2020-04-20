Borsa günü yükselişle tamamladı
|20 Nisan 2020 18:19
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kazancıyla 98.945,88 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 766,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,2 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,15 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,56 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,04 ile spor oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle Borsa İstanbul'un, dünya borsalarına paralel yükseliş eğiliminde hareket ettiğini belirterek, salgına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.
Yarın yurt dışında Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de 2. el konut satışları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.
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