Kaymakam, maaşını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Tekirdağ'ın Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, bir maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
|20 Nisan 2020 18:24
|Yazdır
Tekirdağ'ın Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, bir maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Muratlı İlçe Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Türkiye'nin korona virüsle mücadelesine destek olmak maksadıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışladığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden, #bizbizeyeteriztuerkiyem hashtag'i ile açıklama yapan Kaymakam Demirayak, "Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde icra edilen kampanyaya 1 maaşımı bağışlayarak katkıda bulundum" dedi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Doktor çiftten koronavirüsle mücadeleye nikah arası
20 Nisan 2020 18:52
|İmam, Kampanya'dan etkilendi, 20 kişinin eczane borcunu ödedi
20 Nisan 2020 17:38
|Abi kardeş doktorlar koronavirüsten hayatını kaybetti
20 Nisan 2020 15:27
|Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi
20 Nisan 2020 15:17
|Bilim Kurulu Üyesi: Bu kadar kendinizi sıkmayın, takıntı hastası olursunuz
20 Nisan 2020 15:17
|Kırklareli Valisi koronavirüsü yendi
20 Nisan 2020 14:06
|Fethiye'de susuz kalan köpeğin yardımına bekçiler koştu
19 Nisan 2020 20:24
|Sakarya'da polis memuru vatandaşın tarlasını sürdü
19 Nisan 2020 20:10
|Koronavirüsü yenince alkışlarla taburcu edildi
19 Nisan 2020 18:18
|Sağlık çalışanı, ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti
19 Nisan 2020 18:13