1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaymakam, maaşını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Tekirdağ'ın Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, bir maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
 20 Nisan 2020 18:24
Yazdır
Kaymakam, maaşını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Tekirdağ'ın Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, bir maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Muratlı İlçe Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Türkiye'nin korona virüsle mücadelesine destek olmak maksadıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışladığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden, #bizbizeyeteriztuerkiyem hashtag'i ile açıklama yapan Kaymakam Demirayak, "Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde icra edilen kampanyaya 1 maaşımı bağışlayarak katkıda bulundum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doktor çiftten koronavirüsle mücadeleye nikah arası
20 Nisan 2020 18:52		 İmam, Kampanya'dan etkilendi, 20 kişinin eczane borcunu ödedi
20 Nisan 2020 17:38
Abi kardeş doktorlar koronavirüsten hayatını kaybetti
20 Nisan 2020 15:27		 Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi
20 Nisan 2020 15:17
Bilim Kurulu Üyesi: Bu kadar kendinizi sıkmayın, takıntı hastası olursunuz
20 Nisan 2020 15:17		 Kırklareli Valisi koronavirüsü yendi
20 Nisan 2020 14:06
Fethiye'de susuz kalan köpeğin yardımına bekçiler koştu
19 Nisan 2020 20:24		 Sakarya'da polis memuru vatandaşın tarlasını sürdü
19 Nisan 2020 20:10
Koronavirüsü yenince alkışlarla taburcu edildi
19 Nisan 2020 18:18		 Sağlık çalışanı, ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti
19 Nisan 2020 18:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:16 - İtalya'da Kson 24 saatte 454 hasta yaşamını yitirdi19:12 - Önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak19:08 - Malatya Büyükşehir, 1 milyon 500 bin maske dağıtacak19:04 - Tarım Kredi'den 'genel müdür' iddialara yalanlama18:57 - Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin iddianameden yeni detaylar18:52 - Doktor çiftten koronavirüsle mücadeleye nikah arası18:51 - Koronavirüsü yenen aynı aileden 10 kişi alkışlarla taburcu oldu18:47 - Koronavirüs hayatımızda neleri değiştirdi?18:43 - Trakya'nın ilk karantina köyünde karantina 7 gün uzatıldı18:38 - Mezarlıkta çuvalın içinde insan kemikleri bulundu
18:31 - İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 16 bin 509'a yükseldi18:27 - Bizde hastaneye erişim kolay: Bu Türkiye'nin başarısı18:24 - Kaymakam, maaşını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı18:19 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:15 - Sahte 'Milletvekili Kartı' ile yasağı delmeye çalıştı18:09 - Salgında model ülke olan Singapur'da ikinci dalga17:58 - Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan genç: Sevgililere bir şey denmesin17:54 - Falcao'dan o sağlık çalışanına teşekkür
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüse yakalanmaktan korkuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna cevap
Dışişleri Bakanlığı, Acun Ilıcalı'dan yardım istedi
'Türkiye, parası verilse dahi alınamayacak cihazı üretti'
Umut veren korona tablosu! Artış hızı yüzde 4'e düştü
Bilim Kurulu Üyesi: Bu kadar kendinizi sıkmayın, takıntı hastası olursunuz
Altından kazanan ev ve araba alıyor
Mehmet Görmez'in annesi koronavirüsten hayatını kaybetti
Abi kardeş doktorlar koronavirüsten hayatını kaybetti
Milyonlarca memurun özlük hakları eski kararnameyle yürüyor
Diyanet'ten 'teravih namazı' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zavadak dayı 1
kendi ayakları üstünde durmak 3
imamoğlu ve yavaş'a soruşturma açılması 3
iran'da civcivlerin diri diri gömülmesi 6
survivor 2
iyileşmek 1
dornaz alfa 1
nostalji kuşağı 3
gram altın 2
luppo 1
SON İLANLAR
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Arş. Ens. Geçiciİşçi Alım İlanı
Talas Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Biga Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Dumlupınar Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam