Mezarlıkta çuvalın içinde insan kemikleri bulundu
|20 Nisan 2020 18:38
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Edinilen bilgiiye göre, çobanlık yapan Fadime A., 18 Nisan Cuma günü saat 17.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi'ndeki Firuzköy Mezarlığının altından geçen sokağın yanındaki boş arazide hayvanlarını otlatırken gelen pis kokuların nereden yayıldığını merak etti. Boş arazide bir çuval gören Fadime A., bunu açıp baktığında içerisinde kemikler olduğunu görünce polisi aradı. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verilerek, olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, 1 kafatası ve değişik ebatlarda 46 insan kemiği bulundu. İlk incelemede değişik kişilere ait olduğu belirtilen kemiklerin üzerlerinde dayak sonucu oluşmuş kırık gibi izlere rastlanmadı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Asayiş Büro ekiplerine de bilgi verilirken, kemikler, gerekli incelemelerin yapılabilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. Bölgede sürekli heyelan görüldüğü, bu kemiklerin de heyelan sonucu bozulan mezardan toprak ile birlikte kaydığı üzerinde duruluyor.
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