Trakya'nın ilk karantina köyünde karantina 7 gün uzatıldı
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 14 gün önce karantinaya alınarak Trakya'nın ilk karantina köyü olan Kurudere köyünde karantina 7 gün uzatıldı.
|20 Nisan 2020 18:43
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 14 gün önce karantinaya alınarak Trakya'nın ilk karantina köyü olan Kurudere köyünde karantina 7 gün uzatıldı.
Kırklareli Valiliği yaklaşık 14 gün önce karantinaya alınan Kurudere köyünde yeni korona virüs vakalarının görülmesi üzerine köydeki karantinanın 7 gün daha uzatıldığını açıkladı. Bu kapsamda tarımsal üretim dışında köye giriş ve çıkışların kısıtlanmasına devam edilecek.
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