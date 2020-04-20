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Malatya Büyükşehir, 1 milyon 500 bin maske dağıtacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 170 bin haneye 1 milyon 500 bin maske dağıtımına başlandı.
 20 Nisan 2020 19:08
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Malatya Büyükşehir, 1 milyon 500 bin maske dağıtacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 170 bin haneye 1 milyon 500 bin maske dağıtımına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili aldığı tedbirlerin yanı sıra acil ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan vatandaşlara verilmek üzere ev ev maske dağıtımına başladı.

Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, maskelerin dağıtımı dolayısıyla düzenlenen programda, Malatya'nın tekstil altyapısı bakımından güçlü bir kent olduğunu belirtti.

Maske üretiminde Türkiye'nin lojistik üssü haline gelen Malatya'da günlük 5 milyon maske üretildiğini aktaran Gürkan, şöyle devam etti:

"Bugünden itibaren Türkiye genelinde faaliyet gösteren Malatyalı müteşebbisler 400 üretim merkezinde 10 milyon maske üretim hedefini gerçekleştirecek. Üretilen bu maskelerle hem Türkiye'nin hem de ihtiyaç duyulursa dünyadaki mazlum milletlerin maske ihtiyaçlarını karşılayabilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza yazmış olduğum mektupta gerekli görüşmeleri yaparak, çalışmaları başlattığımızı belirttim. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri arayarak çalışmalarımızı yakinen takip ettiğini ve bizim şahsımızda Malatyalı hemşehrilerimize selam ve teşekkürlerini ilettiler. Ayrıca bu konuda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen müteşebbislerimizi kutladıklarını ifade ettiler. Bizler de müteşebbislerimizi arayarak Sayın Cumhurbaşkanımızın teşekkürlerini ilettik."

Gürkan, çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olduklarını aktararak, "Malatya 81 il ile 30 büyükşehire rol model olacak çalışmalar gerçekleştirmekte. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak ilk defa bir belediye evlere kendi elemanlarıyla maske dağıtımı yapacak. Bugün MASKİ elemanlarımız ile bizlere paydaş olarak gelen sivil toplum kuruluşlarıyla derneklerin gençlik kollarındaki arkadaşlarımız bizleri mutlu etmiştir. Bu Türkiye'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik fotoğrafıdır." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da Malatyalıların maske ihtiyaçlarının karşılanması noktasında katkıda bulunanlara teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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