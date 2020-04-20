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Üniversitelere, 8.635 sözleşmeli personel ve 5.865 işçi kadrosu ihdas edildi

Erdoğan, '8 bin 635 sözleşmeli personel ve 5 bin 865 sürekli işçi kadrosu ihdas edildi'. dedi.
 20 Nisan 2020 20:44
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Üniversitelere, 8.635 sözleşmeli personel ve 5.865 işçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, '8 bin 635 sözleşmeli personel ve 5 bin 865 sürekli işçi kadrosu ihdas edildi' dedi.

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması

Bilindiği gibi örgün ve yaygın eğitime ara vermiştir. Hemen ardından da Milli Eğitim ve TRT işbirliğiyle üç televizyon kanalı kurarak uzaktan eğitime geçmiştik. Öğrencilerimizin platformu benimsediklerini tespit ettik. Ortaöğretim ve yüksek öğretm sınavlarına hazırlanan 8'inci ve 12'inci sınıf öğrencilerimiz için de canlı ders uygulaması başlattık. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hazırladığı proje kapsamındaki eğitimler özellikle BTK akademi eğitim programı üzerinden gerçekleşecektir. Halen 31 ayrı eğitim bu sitede hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar eğitim sayısı 100'e çıkacaktır. Gençlerimizin tek yapması gereken özgeçmişlerini kaydetmektir. Programı tamamlayanlar, güvenliğinden veri analistliğine, siber güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda istihdam edinebilme imkanı olacaktır.

Üniversite hastanelerine Çeşitli ünvanlarda 8 bin 635 sözleşmeli personel ve 5 bin işçi kadrosu ihdas ediyoruz. Salgınla mücadele ederken hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması ve özellikle istihdamın korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm kesimlerin, vergi sigorta ve kredi taksidi gibi ödemelerinin ertelenmesini sağladık. Bugüne kadar 269 bin firmamız 3 milyonu aşkın çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu. 9 Nisan tarihi itibariyle sosyal yardımlarda acil durum kararı alarak muhtaçlık kriterleri yanında bu dönemde özel ihtiyaçları da kapsama aldık.
Memurlar.Net
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