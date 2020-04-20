Erdoğan: Güya hükümetle yarışmaya kalktılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

CHP'Lİ BELEDİYELER SALGINLA MÜCADELEYİ HİÇE SAYIYOR

CHP'nin başını kestiği bir kesim yine bozgunculuk peşindedir. Salgınla mücadele güçlü bir koordinasyonu gerektiriyor. Uygulamanın her il, ilçe, mahalle düzeyinde bu anlayışla yürütülmesi şarttır. Peki CHP'li belediyeler ne yapıyor? Cumhurbaşkanlığını, sağlık bakanlığını, valiliği, kaymakamlığı hiçe sayarak kendi başına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya çalışıyorlar. Asli işlerini yürütemeyen CHP'li belediyelerin salgınla mücadeleyi hiçe sayarak bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil şov yapmaktır. Adana, İstanbul ve Mersin belediyelerinin sokağa çıkma yasağı sırasında sergiledikleri tavrın başka hiçbir açıklaması yoktur. Mesela Mersin'de CHP'li büyükşehir belediyesi şov yaparken aynı partinin Yenişehir ve Mezitli belediyeleri valilikle işbirliği halinde faaliyet yürütmüştür. Bu tür teşebbüsler FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da denenmiştir.

TEDBİRLERİ SABOTE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Salgın sebebiyle sağlık sisteminin çökmesini, kamu güvenliğinin zaafa uğramasını bekleyenler umdukları olmayınca gözlerini yapılan hizmetlere dikmişlerdir. Şimdi de maalesef salgın hastalıkla mücadele için alınan tedbirleri sabote etmeye çalışıyorlar. Ülkemizin ciddi kayıplar veren yerler arasına girmelerini bekliyorlardı. Umutlarını Uganda'ya bağlayacak kadar küçüldüler. Güya hükümetle yarışmaya kalktılar. Onlar fuar merkezini veya merkezlerini panellerle bölerek oralarda, içindeki standları sahra hastanesi diye yutturmaya kalktılar.

BİZ KİMSENİN PARASINA EL KOYMADIK

Siz kendinize ait olmayan böyle bir alana veya böyle bir konuda konuşma hakkına sahip değilsiniz. Devlet yardımları tek hesapta toplayınca da 'paralarımıza el konuldu' yalanına sarıldılar. Devlet olarak biz kimsenin parasına el koymadık ve böyle bir yanlışın içine girmedik, girmeyiz. Biz insani hareketliliğimiz neyi gerektiriyorsa bugüne kadar onu yaptık. İkna yöntemiyle bütün bu gayretlerimizi sürdürüyoruz. Onlar toplu taşımayı azaltarak halkımızı mağdur ettiler. Her şeyi birbirine karıştıranlar, hükümetin aldığı tedbiri sabote ederek beceriksizliklerini ört bas etmeye kalktılar. Onlar "tecavüzcüler serbest kalacak" diyerek ortalığı bulandırdılar.

SORUN EKMEK DAĞITMAK DEĞİL

Belediyeler elbette sosyal yardım da yapabilir. Ama bunu kanunların belirlediği sınırlar içinde, şehrin mülki amirinin bilgisi ve koordinasyonu dahilinde yaparak... Belediye bakanlığı, valiliği, kaymakamlığı yok sayarak kendi başına iş yapmaya kalkarsa karşısında devleti bulur. Sorun ekmek dağıtmak değil. Bunu şehirdeki diğer faaliyetlerle uyumsuz, programsız, izinsiz şekilde yapmaktır. Karşımızdaki kirli zihniyet kendisine cevap verilmeyince azgınlaşmakta, yalanlarının çitasını yükseltmektedir.