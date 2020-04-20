Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı
Çorum Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kapsamındaki vaka sayısını açıkladı.
|20 Nisan 2020 19:50
|Yazdır
Çorum Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kapsamındaki vaka sayısını açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün itibarıyla il genelinde toplam bin 993 kişiye test uygulandı, 103 pozitif vaka tespit edildi, 3 kişi vefat etti.
Hastanelerde tedavi gören 75 kişinin taburcu olduğu kentte, ikisi yoğun bakımda, biri solunum cihazına bağlı olmak üzere toplam 23 kişinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.
Açıklamada, iki kişinin de evde gözlem altında tutulduğu kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bugün koronavirüsten 123 hasta yaşamını yitirdi
20 Nisan 2020 20:26
|Umut veren korona tablosu! Artış hızı yüzde 4'e düştü
20 Nisan 2020 16:15
|Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı azaldı
19 Nisan 2020 21:43
|İtalya'da son 24 saatte 433 hasta yaşamını yitirdi
19 Nisan 2020 19:08
|Sağlık Bakanlığı: 127 hastamız hayatını kaybetti
19 Nisan 2020 19:01
|Opr. Dr. Cemal Özkan koronavirüsten hayatını kaybetti
19 Nisan 2020 17:45
|ABD'de son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
19 Nisan 2020 17:04
|Bakan Koca: Her ilin pik notasına göre düzenleme olacak
19 Nisan 2020 12:37
|Koronavirüs vaka sayısı ilk defa bu kadar fazla düştü
18 Nisan 2020 19:53
|İtalya'da son 24 saatte 482 hasta hayatını kaybetti
18 Nisan 2020 19:02