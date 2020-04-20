1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

IMF'den 170 ülkede ekonomik daralma beklentisi

IMF Başkanı Kristalina Georgieva:- "Görünüm çok kötü. Küresel ekonomik faaliyetin Büyük Buhran'dan bu yana görmediğimiz bir ölçekte azalmasını bekliyoruz"- "Bu yıl 170 ülke kişi başına düşen gelirin azaldığını görecek. Sadece aylar önce 160 ekonomide kişi başına düşen gelirde artış kaydedilmesini öngörüyorduk"
 20 Nisan 2020 19:54
Yazdır
IMF'den 170 ülkede ekonomik daralma beklentisi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel ekonominin 1929'da yaşanan Büyük Buhran'dan bu yana görülmeyen bir ölçekte daralmasının beklendiğini ve bu yıl 170 ülkede kişi başına düşen gelirin azalacağını ifade etti.

Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan önlemlere ilişkin bir blog yazısı kaleme alan Georgieva, Kovid-19 salgınının "benzeri olmayan" bir kriz olduğuna dikkati çekti.

Georgieva, Kovid-19 krizinin insan sağlığı ve ekonomilere yönelik bir şok oluşturan, yaşamı neredeyse durma noktasına getiren daha karmaşık bir kriz olduğuna işaret etti.

Bu krizin daha belirsiz ve küresel olduğunu vurgulayan Georgieva, "Görünüm çok kötü. Küresel ekonomik faaliyetin Büyük Buhran'dan bu yana görmediğimiz bir ölçekte azalmasını bekliyoruz. Bu yıl 170 ülke kişi başına düşen gelirin azaldığını görecek. Sadece aylar önce 160 ekonomide kişi başına düşen gelirde artış kaydedilmesini öngörüyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

- 8 trilyon dolarlık mali önlem hayata geçirildi

Kovid-19 krizine karşı alınan tedbirlere de değinen Georgieva, salgınla mücadeleye yönelik dünya genelinde hükümetlerin benzeri görülmemiş adımlar attığını hatırlattı.

Georgieva, "Bu zamana kadar alınan mali önlemlerin değeri yaklaşık 8 trilyon dolara ulaştı ve merkez bankaları büyük oranda likidite enjekte etti." ifadesini kullandı.

IMF'nin 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesi olduğunu anımsatan Georgieva, fonun özellikle düşük gelirli ülkeler için finansal kaynak sağlama kapasitesini en üst düzeye çıkarmaya çalıştığını aktardı.

Georgieva, IMF'nin acil durum finansmanı için 103 ülkenin talepte bulunduğunu belirterek, bu taleplerinin yarısının ay sonuna kadar yönetim kurulunca değerlendireceğini bildirdi.

- "Yoksul ülkeler için yeni yaklaşım düşünülmeli"

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı IMF'nin atığı diğer adımlara da değinen Georgieva, ancak yapılacak daha çok şey olduğunun altını çizdi.

Georgieva, özellikle gelişmekte olan ülkeler için endişelendiğini belirterek, "Bu ülkeler, portföy akışında yaklaşık 100 milyar dolarlık keskin bir dönüş yaşadı." ifadesini kullandı.

Yoksul ülkeler için imtiyazlı finansmana daha çok ihtiyaç olduğunu vurgulayan Georgieva, krizin bu ülkelerde yüksek borç yüküne neden olduğunu, ülkelerin krize karşı daha dirençli olmaları için uluslararası kuruluşlar ve özel sektörle iş birliği içinde yeni yaklaşımların düşünülmesi gerektiğini aktardı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Merkezi yönetim brüt borç stoku 1,4 trilyon lira
20 Nisan 2020 20:34		 Hazine alacakları 18 milyar lira olarak gerçekleti
20 Nisan 2020 20:30
TZOB Başkanı Bayraktar ramazanda sağlıklı gıda arzı için uyardı
20 Nisan 2020 10:56		 Tarım ve Orman Bakanlığından 'sağlıklı nefesler' için maske seferberliği
20 Nisan 2020 10:26
Ekmeğini bakkaldan drone aldırdı
20 Nisan 2020 09:59		 Karadeniz'de av sezonu bitti, kültür balıkçılığına ilgi arttı
19 Nisan 2020 21:28
Karantinada meskende elektrik tüketimi arttı
19 Nisan 2020 18:43		 Ziraat Bankasının destek paketi ihtiyaçlara 'ilaç' oluyor
19 Nisan 2020 17:08
Halkbank'ın destek paketi kadın girişimciye can suyu oldu
19 Nisan 2020 16:48		 İlk elektrikli traktör bu yıl üretim bandından inecek
19 Nisan 2020 16:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:12 - Mısır'dan getirilen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi21:08 - Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bini aştı21:04 - Koronavirüse karşı kalabalık ailelere uyarılar21:00 - Kovid-19, ABD savunma sanayisine ağır darbe vurdu20:56 - Ford Otosan üretime verdiği arayı uzattı20:52 - Dr. Aydoğan: Türkiye virüse karşı erken savaş başlattı20:48 - İngiltere'deki 337 Türk vatandaşı Ankara'ya getirildi20:44 - Üniversitelere, 8.635 sözleşmeli personel ve 5.865 işçi kadrosu ihdas edildi20:41 - Koronavirüse yakalanan Saliha hemşire taburcu oldu20:37 - Burdur'da Kovid-19'u yenen 4 kişi alkışlarla taburcu edildi
20:34 - Merkezi yönetim brüt borç stoku 1,4 trilyon lira20:34 - Burdur Valiliği: Saldırının Salda Gölü ile alakası yok20:30 - Hazine alacakları 18 milyar lira olarak gerçekleti20:26 - Bugün koronavirüsten 123 hasta yaşamını yitirdi20:26 - İçişleri Bakanlığı, ekmek dağıtımını animasyonla anlattı20:22 - İstanbul'da kaçak üretilen 16 bin maskeye el konuldu20:18 - Yasağa rağmen otobüse binen yaşlı kadını polis indirdi20:14 - Mahkemeden çocuğunu icrayla gören babaya 'konuşma' izni
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüse yakalanmaktan korkuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna cevap
Dışişleri Bakanlığı, Acun Ilıcalı'dan yardım istedi
Umut veren korona tablosu! Artış hızı yüzde 4'e düştü
'Türkiye, parası verilse dahi alınamayacak cihazı üretti'
Üniversitelere, 8.635 sözleşmeli personel ve 5.865 işçi kadrosu ihdas edildi
Önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak
Bilim Kurulu Üyesi: Bu kadar kendinizi sıkmayın, takıntı hastası olursunuz
Altından kazanan ev ve araba alıyor
Mehmet Görmez'in annesi koronavirüsten hayatını kaybetti
Abi kardeş doktorlar koronavirüsten hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 2
corona virüs zamanında kilo alınması 6
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 2
mercimek 1
ebru şallı'nın evladını kaybetmesi 4
ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklanması 3
soğuk su 1
kendi ayakları üstünde durmak 3
mayıs sonu turizmde normalleşmenin beklenmesi 4
dornaz alfa 1
SON İLANLAR
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Arş. Ens. Geçiciİşçi Alım İlanı
Talas Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Biga Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Dumlupınar Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam