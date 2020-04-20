Hazine alacakları 18 milyar lira olarak gerçekleti
|20 Nisan 2020 20:30
|Yazdır
Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 18 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,9 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 687,6 milyon lira tahsil edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Merkezi yönetim brüt borç stoku 1,4 trilyon lira
20 Nisan 2020 20:34
|IMF'den 170 ülkede ekonomik daralma beklentisi
20 Nisan 2020 19:54
|TZOB Başkanı Bayraktar ramazanda sağlıklı gıda arzı için uyardı
20 Nisan 2020 10:56
|Tarım ve Orman Bakanlığından 'sağlıklı nefesler' için maske seferberliği
20 Nisan 2020 10:26
|Ekmeğini bakkaldan drone aldırdı
20 Nisan 2020 09:59
|Karadeniz'de av sezonu bitti, kültür balıkçılığına ilgi arttı
19 Nisan 2020 21:28
|Karantinada meskende elektrik tüketimi arttı
19 Nisan 2020 18:43
|Ziraat Bankasının destek paketi ihtiyaçlara 'ilaç' oluyor
19 Nisan 2020 17:08
|Halkbank'ın destek paketi kadın girişimciye can suyu oldu
19 Nisan 2020 16:48
|İlk elektrikli traktör bu yıl üretim bandından inecek
19 Nisan 2020 16:43