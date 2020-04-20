Merkezi yönetim brüt borç stoku 1,4 trilyon lira
Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 1 trilyon 462 milyar lira oldu.
|20 Nisan 2020 20:34
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Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 1 trilyon 462 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, borç stokunun 684,6 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 777,4 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
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