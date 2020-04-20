1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Burdur Valiliği: Saldırının Salda Gölü ile alakası yok

Burdur Valiliği, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşinin silahlı saldırıda yaralanması olayının Salda Gölü ve burada yürütülen çalışmalarla ilgisinin bulunmadığını bildirdi.
 20 Nisan 2020 20:34
Yazdır
Burdur Valiliği: Saldırının Salda Gölü ile alakası yok

Burdur Valiliği, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşinin silahlı saldırıda yaralanması olayının Salda Gölü ve burada yürütülen çalışmalarla ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e yönelik silahlı saldırının aydınlatılması, fail ya da faillerinin yakalanması için yürütülen çalışmanın çok yönlü yürütüldüğü belirtildi.

Saldırının ardından başlatılan soruşturmada faillerin belirlendiğinin aktarıldığı açıklamada, "Olayın şüphelisi mülkiyeti belediyeye ait bölgedeki bir otelin işletmecisi E.E'dir. Şüpheli işletmeci, iki tabanca ve 6 kişiyle Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı." denildi.

Şüpheli E.E'nin işlettiği belediyeye ait otel ruhsatının "Kimlik Bildirme Kanununa aykırı hareket" nedeniyle Yeşilova Kaymakamlığının bildirimi üzerine 15 Nisan'da Yeşilova Belediye Başkanlığınca iptal edildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, adam öldürmeye tam teşebbüs, yağma, uyuşturucu ve tehdit gibi çok sayıda suç kaydı bulunan E.E'nin olayın gerçekleştiği saate yakın bir zamanda Antalya'dan geldiği ve olay saatinin hemen sonrasında plakasını kapatarak ilden ayrıldığı tespit edildi. Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin uğradığı silahlı saldırının Salda Gölü ve burada yürütülen çalışmalarla bir ilgisi bulunmamaktadır.'' ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dr. Aydoğan: Türkiye virüse karşı erken savaş başlattı
20 Nisan 2020 20:52		 Bugün koronavirüsten 123 hasta yaşamını yitirdi
20 Nisan 2020 20:26
'25 bin vatandaşımızı, 71 ildeki yurtlara yerleştireceğiz'
20 Nisan 2020 19:58		 Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı
20 Nisan 2020 19:50
Erdoğan: Güya hükümetle yarışmaya kalktılar
20 Nisan 2020 19:44		 Önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak
20 Nisan 2020 19:12
Tarım Kredi'den 'genel müdür' iddialara yalanlama
20 Nisan 2020 19:04		 Belediye Başkanının vurulmasını da Salda gölüne bağladılar
20 Nisan 2020 16:02
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun dönen tekere çomak sokma arzusu tam bir akıl tutulmasıdır
20 Nisan 2020 15:38		 Kabine toplandı... Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor
20 Nisan 2020 15:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:12 - Mısır'dan getirilen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi21:08 - Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bini aştı21:04 - Koronavirüse karşı kalabalık ailelere uyarılar21:00 - Kovid-19, ABD savunma sanayisine ağır darbe vurdu20:56 - Ford Otosan üretime verdiği arayı uzattı20:52 - Dr. Aydoğan: Türkiye virüse karşı erken savaş başlattı20:48 - İngiltere'deki 337 Türk vatandaşı Ankara'ya getirildi20:44 - Üniversitelere, 8.635 sözleşmeli personel ve 5.865 işçi kadrosu ihdas edildi20:41 - Koronavirüse yakalanan Saliha hemşire taburcu oldu20:37 - Burdur'da Kovid-19'u yenen 4 kişi alkışlarla taburcu edildi
20:34 - Merkezi yönetim brüt borç stoku 1,4 trilyon lira20:34 - Burdur Valiliği: Saldırının Salda Gölü ile alakası yok20:30 - Hazine alacakları 18 milyar lira olarak gerçekleti20:26 - Bugün koronavirüsten 123 hasta yaşamını yitirdi20:26 - İçişleri Bakanlığı, ekmek dağıtımını animasyonla anlattı20:22 - İstanbul'da kaçak üretilen 16 bin maskeye el konuldu20:18 - Yasağa rağmen otobüse binen yaşlı kadını polis indirdi20:14 - Mahkemeden çocuğunu icrayla gören babaya 'konuşma' izni
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüse yakalanmaktan korkuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna cevap
Dışişleri Bakanlığı, Acun Ilıcalı'dan yardım istedi
Umut veren korona tablosu! Artış hızı yüzde 4'e düştü
'Türkiye, parası verilse dahi alınamayacak cihazı üretti'
Üniversitelere, 8.635 sözleşmeli personel ve 5.865 işçi kadrosu ihdas edildi
Önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak
Bilim Kurulu Üyesi: Bu kadar kendinizi sıkmayın, takıntı hastası olursunuz
Altından kazanan ev ve araba alıyor
Mehmet Görmez'in annesi koronavirüsten hayatını kaybetti
Abi kardeş doktorlar koronavirüsten hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayat eve sığar uygulaması 2
iran'da civcivlerin diri diri gömülmesi 6
iyileşmek 1
la casa de papel 2
zavadak dayı 1
işçi çıkarmaya 3 ay yasak 1
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 2
mayıs sonu turizmde normalleşmenin beklenmesi 4
dornaz alfa 1
imamoğlu ve yavaş'a soruşturma açılması 3
SON İLANLAR
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Arş. Ens. Geçiciİşçi Alım İlanı
Talas Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Biga Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Dumlupınar Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam