Koronavirüse yakalanan Saliha hemşire taburcu oldu
|20 Nisan 2020 20:41
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Kırıkkale'de, yakalandığı korona virüsü (Covid-19) yenerek taburcu olan 32 yaşındaki Saliha Yurtseven isimli hemşire, "Bizler sizin için buradayız, durmak yok yola devam. Evde kal, güçlü kal Türkiye" dedi.
Nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle 14 gün önce çalıştığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine başvuran Saliha Yurtseven isimli hemşire, yapılan testler sonucunda Covid-19 teşhisi konuldu. Teşhis sonrası yine çalıştığı hastanedeki mesai arkadaşları tarafından tedavi edilen Saliha hemşire, 14 günlük tedavi sonrası 14 gün izolasyon önerileriyle taburcu edildi.
Mesai arkadaşlarının oluşturduğu alkış koridorundan geçerek taburcu olan 32 yaşındaki Saliha hemşire, "Merhaba arkadaşlar, ben Saliha hemşire. Size güzel haberlerim var. Bugün tedavi gördüğüm Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinden artık koronayı yenmiş bir şekilde taburcu oluyorum. Tabii ki yalnız değilim sevgili doktorum ve meslektaşlarım sayesinde artık çok daha güçlüyüm. Bizler sizin için buradayız, durmak yok yola devam. Evde kal, güçlü kal Türkiye" dedi.
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