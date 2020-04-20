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Ford Otosan üretime verdiği arayı uzattı

Ford Otosan Kocaeli Fabrikalarında koronavirüs salgını nedeniyle 27 Nisan gününe kadar üretime verdiği arayı, 4 Mayıs tarihine kadar uzatma kararı aldı.
 20 Nisan 2020 20:56
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Ford Otosan üretime verdiği arayı uzattı

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 pandemisinin yayılmaması yönündeki tedbirleri doğrultusunda, Kocaeli Fabrikaları'nda üretim faaliyetlerine 27 Nisan'a kadar ara verme kararı alan Ford Otosan, mevcut koşullar, uluslararası ticarette ve tedarik zincirinde yaşanan problemler sebebiyle üretim arasını 4 Mayıs tarihine kadar daha kadar uzatma kararı aldı.

Ford Otosan, üretimin yeniden başlama kararının ise salgının seyrine paralel olarak, operasyonel kısıtlamaların ve tedarik zincirindeki aksamaların düzelmesi, bayi ağının yeniden çalışma kabiliyetine kavuşmasına bağlı olarak alınacağı bildirdi.

Şirket bu kararın, çalışanlarının sağlığı önceliğinde ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerinin açıkladığı güvenlik tedbirleri doğrultusunda alınacağını vurguladı.
Memurlar.Net
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