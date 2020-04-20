Kovid-19, ABD savunma sanayisine ağır darbe vurdu
|20 Nisan 2020 21:00
|Yazdır
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşarı Ellen Lord, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, başta havacılık olmak üzere ABD savunma sanayisinin birçok alanındaki tedarik zincirini olumsuz etkilediğini açıkladı.
Lord, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının savunma sanayisine olan etkisi üzerine değerlendirmelerde bulundu.
ABD ordusu için üretim yapan 10 bin 509 "ana yüklenici firmadan" 106'sının salgın nedeniyle kapandığını belirten Lord, 68'inin de bir süre kapalı kaldıktan sonra yeniden açıldığını söyledi.
Lord, tedarikçi firmalardan 427'sinin hala kapalı olduğunu, 147'sinin ise durdurulan faaliyetlerine yeniden başladığını kaydederek şöyle devam etti:
"En ağır darbenin havacılık, gemi inşa ve uzay fırlatma faaliyetlerinin tedarik zincirine vurulduğunu gözlemliyoruz. Uluslararası birçok sanayi tesisinin kapanmasının da büyük etki yaptığını görüyoruz. Burada özellikle birçok ana yüklenici firmamızı da etkileyen şirket gruplarının bulunduğu Meksika'daki durum önemli. Meksika Büyükelçimiz ile konuştum ve Meksika Dışişleri Bakanına uluslararası tedarikçilerin faaliyetlerine tekrar başlamasına izin verilmesi için mektup göndereceğim. Bu şirketler özellikle ABD'nin uçak gövde üretimi için önemli."
- ABD Afganistan'daki 1000'e yakın sözleşmeli personelini geri çağırıyor
Lord, ABD Lojistik Destek Komutanlığının Kovid-19 görülen üç sözleşmeli personelinin Afganistan'dan tahliye edildiğini açıkladı.
ABD'nin Afganistan'daki salgının gidişatını yakından takip ettiğini belirten Lord, "ABD'nin Afganistan Kuvvetlerinde görevli sözleşmeli personel komutanlarına, risk altında bulunan sözleşmeli personelin Afganistan'dan tahliye edilmesi için direktif yolladık. Bu durumda 1000'e yakın personel olduğunu tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İngiltere'de hastalar plazma tedavisi denenecek
20 Nisan 2020 21:16
|Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bini aştı
20 Nisan 2020 21:08
|Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 640 bini aştı
20 Nisan 2020 20:06
|İtalya'da son 24 saatte 454 hasta yaşamını yitirdi
20 Nisan 2020 19:16
|İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 16 bin 509'a yükseldi
20 Nisan 2020 18:31
|Salgında model ülke olan Singapur'da ikinci dalga
20 Nisan 2020 18:09
|ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini geçti
20 Nisan 2020 17:08
|Japonya'da 21 koronavirüsü ölümü daha
20 Nisan 2020 17:01
|Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 751'e çıktı
20 Nisan 2020 15:20
|Çin'den ABD'ye mesaj: Düşman olan Çin değil, koronavirüs
20 Nisan 2020 15:08