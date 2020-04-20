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Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bini aştı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 265'e yükseldi.
 20 Nisan 2020 21:08
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Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bini aştı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 265'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 832 artarak 178 bin 774'e ulaştığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle 5 bin 683'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 584 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının son 12 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı.

Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 831 artarak 37 bin 409'a çıktığını dile getirdi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 547 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Salomon, ölü sayısının hastanelerde 12 bin 513'e, yaşlı bakımevlerinde 7 bin 752'ye yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 20 bin 265 olduğunu kaydetti.

Salomon, halkın yüzde 90'dan fazlasının virüse yakalanmadığının altını çizdi.

Şimdiye kadar 450 binden fazla test yapıldığı bilgisini paylaşan Salomon, Kovid-19'un beyne de zarar verebileceği ve kalıcı hasar bırakabileceğini belirtti.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da günlük kaydedilen ölü sayısında düne göre artış yaşandı.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 20 binin üzerinde olduğu 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Anadolu Ajansı
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