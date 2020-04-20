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TRT Spor nostaljik maçları yayınlayacak

TRT Spor, yeni tip koronavirüs nedeniyle evde kalan sporseverler için "unutulmaz efsane maçları" tekrar ekrana getirecek.
 20 Nisan 2020 21:24
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TRT Spor nostaljik maçları yayınlayacak

TRT'den yapılan açıklamaya göre unutulmaz karşılaşmalar, nostaljik maçlar ve spor belgeselleri kuşağıyla TRT Spor, sporseverleri geçmişe yolculuğa çıkaracak.

Maçlar, 20-26 Nisan tarihleri arasında saat 19.00'da TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

Bu hafta ekrana gelecek maçlar şu şekilde açıklandı:

Bugün, "Nostaljik Maçlar 1988 Türkiye - Yunanistan", salı "1989 Monaco - Galatasaray", çarşamba "1990 Vitoria Guimares - Fenerbahçe", perşembe "2003 Beşiktaş - Dinamo Zagreb", cuma "2014 Olimpiyat Finali Nijerya - Arjantin."

Hafta sonu yayınlanacak Unutulmaz Maçlar kuşağında "1998 Dünya Kupası Finali Fransa - Brezilya" karşılaşması cumartesi günü 10.00 ila 23.30'da, pazar günü ise "2002 Dünya Kupası Finali Brezilya - Almanya" karşılaşması saat 10.00 ila 23.00'te, "2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Finali İspanya - İtalya maçı" saat 21.00'de yayınlanacak.

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları hafta içi 12.15, 16.00, 23.00 saatlerinde, hafta sonu ise 16.00 ve 21.00 saatlerinde 26 Nisan Pazar gününe kadar TRT Spor ekranında olacak.

Hafta sonu spor belgeselleri

Her hafta sonu spor belgeselleri kuşağıyla sporseverleri ekrana toplayan TRT Spor, bu hafta sonu da iki önemli belgeseli ekrana getirecek.

Futbol dünyasının efsane isimlerinden Johan Cruyff ile futbol tarihinin unutulmaz yöneticilerinden Jules Rimet'in belgeselleri yayınlanacak.
Anadolu Ajansı
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