1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SPK'dan risk kontrolü için önemli uyarı

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Raporlama Tebliği'nin getirdiği bildirim yükümlülüklerine uymayan şirketler hakkında SPK'nın 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca idari para cezası verilebileceği hususunun hatırlatılmasının uygun görüldüğü bildirildi.
 20 Nisan 2020 21:36
Yazdır
SPK'dan risk kontrolü için önemli uyarı

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Raporlama Tebliği'nin getirdiği bildirim yükümlülüklerine uymayan şirketler hakkında SPK'nın 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca idari para cezası verilebileceği hususunun hatırlatılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

SPK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yükümlü şirketlerin gerçekleştirdikleri işlemleri Raporlama Tebliği hükümleri ve Kurulumuz kararlarına uygun şekilde raporlamaları zorunludur. Raporlama Tebliği'nin getirdiği bildirim yükümlülüklerine uymayan şirketler hakkında SPK'nın 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca idari para cezası verilebileceği hususunun hatırlatılması uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Finansal istikrarın ve altyapının güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda, tezgahüstü türev işlemlerinin şeffaflaştırılması ve riskin merkezi izlenmesi ilkesi kapsamında raporlama yükümlülüklerine ilgili tüm taraflarca uyulmasının önem taşıdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 87'nci maddesi uyarınca hazırlanan 'Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ' (Raporlama Tebliği) 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Raporlama Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, türev işlemlerine taraf olan ve/veya aracılık eden yatırım kuruluşları ve tüzel kişiler gerçekleştirdikleri işlemleri Raporlama Tebliği'nin ekinde yer alan alanları doldurmak suretiyle 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren e-VEDO Platformu'na iletmektedirler.

Raporlama Tebliği'nin 6'ncı maddesinin altıncı fıkrasına göre; yatırım kuruluşları dışında Türkiye'de yerleşik tüzel kişilerin aralarında veya yurt dışı organize ya da tezgah üstü piyasalarda Kurulca yetkilendirilmiş bir yatırım kuruluşu aracılığı olmaksızın akdettikleri türev araç sözleşmelerine ilişkin raporlama yükümlülüğü Türkiye'de yerleşik tüzel kişilere aittir. Bu fıkra kapsamında sayılan tüzel kişiler arasında, diğer kurumların yanı sıra; kanun kapsamındaki halka açık anonim şirketler ve 17 Şubat 2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen şirketler yer almaktadır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tarihi an: Petrolün varili sıfır doların altını gördü!
20 Nisan 2020 22:40		 TSSF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL destek
20 Nisan 2020 22:24
Bakan Bekir Pakdemirli, 'AA Özel Yayını'na konuk olacak
20 Nisan 2020 21:40		 Pirelli'den ambulanslar için lastik desteği
20 Nisan 2020 21:32
Merkezi yönetim brüt borç stoku 1,4 trilyon lira
20 Nisan 2020 20:34		 Hazine alacakları 18 milyar lira olarak gerçekleti
20 Nisan 2020 20:30
IMF'den 170 ülkede ekonomik daralma beklentisi
20 Nisan 2020 19:54		 TZOB Başkanı Bayraktar ramazanda sağlıklı gıda arzı için uyardı
20 Nisan 2020 10:56
Tarım ve Orman Bakanlığından 'sağlıklı nefesler' için maske seferberliği
20 Nisan 2020 10:26		 Ekmeğini bakkaldan drone aldırdı
20 Nisan 2020 09:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:40 - Uzun süre park halinde kalan araçlara yönelik öneriler22:40 - Tarihi an: Petrolün varili sıfır doların altını gördü!22:36 - Yasağı delip, 'drift' yapan sürücü hakkında yakalama kararı22:32 - Erdoğan'dan Kovid-19 ile mücadelede birlik çağrısı22:28 - İsviçre, Kovid-19'a karşı 6 ayda aşı geliştirebilir22:24 - TSSF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL destek22:20 - Bakan Selçuk açıkladı! 3'ncü ödemeler başlıyor22:16 - Bozcaada'da bin 500 yıllık kiremit mezar bulundu22:12 - YÖK Başkanı, 8.635 sözleşmeli personel alımında, dağılımı açıkladı22:08 - Karantina süresi dolan 299 kişi evlerine gönderildi
22:04 - Koronavirüse aldırış etmediler! Sokaklar doldu taştı22:00 - Nevşehir'de sağlık çalışanlarına 4 ton limon hediyesi21:56 - Dünya genelinde vaka sayısı 2,4 milyonu aştı21:52 - Müftü yanıtladı: Evde teravih namazı kılınabilir mi?21:48 - 'Ani koku kaybı koronavirüs belirtisi olabilir'21:44 - Pandemi günlerinde Türk yükseköğretimi21:40 - Bakan Bekir Pakdemirli, 'AA Özel Yayını'na konuk olacak21:36 - SPK'dan risk kontrolü için önemli uyarı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna cevap
Dışişleri Bakanlığı, Acun Ilıcalı'dan yardım istedi
Üniversitelere, 8.635 sözleşmeli personel ve 5.865 işçi kadrosu ihdas edildi
Umut veren korona tablosu! Artış hızı yüzde 4'e düştü
'Türkiye, parası verilse dahi alınamayacak cihazı üretti'
Önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak
Bilim Kurulu Üyesi: Bu kadar kendinizi sıkmayın, takıntı hastası olursunuz
Altından kazanan ev ve araba alıyor
Mehmet Görmez'in annesi koronavirüsten hayatını kaybetti
Abi kardeş doktorlar koronavirüsten hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
soğuk su 1
ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklanması 3
mayıs sonu turizmde normalleşmenin beklenmesi 4
corona virüs zamanında kilo alınması 8
la casa de papel 2
işçi çıkarmaya 3 ay yasak 1
survivor 3
Hint dizileri 1
iyileşmek 1
yazmak 1
SON İLANLAR
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Arş. Ens. Geçiciİşçi Alım İlanı
Talas Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Biga Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Dumlupınar Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam