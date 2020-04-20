Bakan Bekir Pakdemirli, 'AA Özel Yayını'na konuk olacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Anadolu Ajansı (AA) Özel Yayını"nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
|20 Nisan 2020 21:40
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Anadolu Ajansı (AA) Özel Yayını"nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Pakdemirli, yarın saat 11.00'de başlayacak "AA Özel Yayını"nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tarım ve hayvancılık alanında alınan tedbirler, çiftçilere yapılacak destek ödemeleri, ramazan ayı öncesinde gıda ürünlerine yönelik önlemler ve Türkiye'nin gıda stokuna ilişkin açıklamalar yapacak.
Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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