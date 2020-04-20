Nevşehir'de sağlık çalışanlarına 4 ton limon hediyesi
|20 Nisan 2020 22:00
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Nevşehir'in Kavak Belde Belediyesi, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına 4 ton limon desteğinde bulundu.
Kapadokya bölgesinde narenciye ürünlerinin sulandırılmak üzere depolandığı en önemli merkez konumundaki Nevşehir merkeze bağlı Kavak beldesinde belediye tarafından sağlık çalışanları için 4 ton limon hazırlandı. Belediye Başkanı Feridun Bağcı, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkin olduğu ifade edilen limonları, hastane önünde Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Yücel Şal'a teslim etti. Başkan Bağcı, "Bu koronavirüs sıkıntısı esnasında siz sağlık çalışanları fedakarlıkla çalıştınız. Devletin bizlere 'evde kalın' dediği sürece sizler evlerinize gidemediniz. Biz bunların bilincindeyiz. Bu açıdan sizlerin yanında olduğumuzu bilmenizi istiyorum" dedi.
Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Yücel Şal ise, Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı'ya teşekkür ederek, limonların tüm sağlık personeline dağıtılacağını söyledi.
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