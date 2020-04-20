Koronavirüse aldırış etmediler! Sokaklar doldu taştı
Hafta sonu 31 şehirde uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Samsun'da vatandaşlar sokaklara akın etti.
|20 Nisan 2020 22:04
|Yazdır
Hafta sonu 31 şehirde uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Samsun'da vatandaşlar sokaklara akın etti.
Samsun'da cadde ve sokaklarda yaşanan insan yoğunluğu korona virüsü salgınından önceki günleri hatırlattı. Maske takarak önlem aldıkları görülen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına dikkat etmedi. Banka, PTT ve bazı iş yerlerinin önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Cadde ve sokaklar doldu taştı.
Sokağa çıktıklarında gördükleri insan yoğunluğundan ötürü şaşırdıklarını ve pişman olduklarını belirten vatandaşlar bu görüntülerin alınan önlemlerin geçerliliğini şüpheye düşürdüğünü söylediler.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bozcaada'da bin 500 yıllık kiremit mezar bulundu
20 Nisan 2020 22:16
|Nevşehir'de sağlık çalışanlarına 4 ton limon hediyesi
20 Nisan 2020 22:00
|Koronavirüsü yenen aynı aileden 10 kişi alkışlarla taburcu oldu
20 Nisan 2020 18:51
|Trakya'nın ilk karantina köyünde karantina 7 gün uzatıldı
20 Nisan 2020 18:43
|Mezarlıkta çuvalın içinde insan kemikleri bulundu
20 Nisan 2020 18:38
|Sahte 'Milletvekili Kartı' ile yasağı delmeye çalıştı
20 Nisan 2020 18:15
|Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan genç: Sevgililere bir şey denmesin
20 Nisan 2020 17:58
|İstanbul'da sıcaklıklar düşecek, sağanak bekleniyor
20 Nisan 2020 17:36
|Ramazanda pide kuyruğunda sosyal mesafe kuralı uygulanacak
20 Nisan 2020 16:52
|Motosikletine Karl Marx fotoğrafı yapıştıran oğluna böyle tepki verdi
20 Nisan 2020 16:40