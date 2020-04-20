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Bakan Selçuk açıkladı! 3'ncü ödemeler başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1000 TL'lik sosyal yardımda üçüncü ödemelerin başlayacağını duyurdu.
 20 Nisan 2020 22:20
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Bakan Selçuk açıkladı! 3'ncü ödemeler başlıyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı.

3. FAZ İÇİN BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

3. faz yardım için başvuru sürecinin ayrıca duyurulacak. Başvurular "e-devlet" üzerinden alınacak.

Anadolu Ajansı
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