Bozcaada'da bin 500 yıllık kiremit mezar bulundu
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Bizans dönemine ait bin 500 yıllık kiremit mezar bulundu.
|20 Nisan 2020 22:16
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Bizans dönemine ait bin 500 yıllık kiremit mezar bulundu.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çayır Plajı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekiplerin incelemesinde üst kısmı kiremitle kaplı halde bir mezar bulundu.
Çanakkale Müze Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde ise mezarın Bizans dönemine ait, bin 500 yıllık kiremit mezar olduğu tespit edildi.
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