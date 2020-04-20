TSSF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL destek
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), korona virüs salgınına karşı başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL destek verdiğini açıkladı.
|20 Nisan 2020 22:24
|Yazdır
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), korona virüs salgınına karşı başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL destek verdiğini açıkladı.
TSSF'nin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulumuz tarafından alınan karar neticesinde dalış ve cankurtaranlar merkezlerimiz adına, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına federasyonumuz öz gelirlerinden karşılanmak üzere 100 bin TL bağışta bulunulmasına karar verilmiştir" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tarihi an: Petrolün varili sıfır doların altını gördü!
20 Nisan 2020 22:40
|Bakan Bekir Pakdemirli, 'AA Özel Yayını'na konuk olacak
20 Nisan 2020 21:40
|SPK'dan risk kontrolü için önemli uyarı
20 Nisan 2020 21:36
|Pirelli'den ambulanslar için lastik desteği
20 Nisan 2020 21:32
|Merkezi yönetim brüt borç stoku 1,4 trilyon lira
20 Nisan 2020 20:34
|Hazine alacakları 18 milyar lira olarak gerçekleti
20 Nisan 2020 20:30
|IMF'den 170 ülkede ekonomik daralma beklentisi
20 Nisan 2020 19:54
|TZOB Başkanı Bayraktar ramazanda sağlıklı gıda arzı için uyardı
20 Nisan 2020 10:56
|Tarım ve Orman Bakanlığından 'sağlıklı nefesler' için maske seferberliği
20 Nisan 2020 10:26
|Ekmeğini bakkaldan drone aldırdı
20 Nisan 2020 09:59