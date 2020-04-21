8.635 sözleşmeli personel alımında koordinasyonu YÖK Başkanı yapmalı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan'da, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Üniversite hastanelerine Çeşitli ünvanlarda 8 bin 635 sözleşmeli personel ve 5 bin işçi kadrosu ihdas ediyoruz. Salgınla mücadele ederken hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması ve özellikle istihdamın korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi..

Ancak daha önce memurlar.net'te de yer aldığı üzere, her üniversitenin ayrı ayrı ilana çıkması halinde, mevzuattaki açıktan dolayı, yüksek KPSS puanına sahip bir aday tüm ilanlara başvurabilmekte ve kadrolar boş kalabilmektedir. Haber için tıklayınız.

Kadroların boş kalmaması için koordinatör kurumlara büyük iş düşmektedir. Koordinatör kurumlardan birisi olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kendi iç problemlerinden; Cumhurbaşkanlığı İK Ofisi, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Hukuk ve Mevzuat Genel müdürlüğü ise görev ve yetkilerin net olmamasından dolayı, koordinasyon görevlerini yapması şu sıralar mümkün değildir.

Koordinatör kurum olarak geriye; üniversiteler için YÖK Başkanlığı, belediyeler için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kalmaktadır.

YÖK Başkanlığının, üniversitelerden talepleri alarak yılda bir veya iki kez ilana çıkması halinde, hem yüksek puan alan adayların onlarca ilana başvurmasının ve gereksiz bürokratik yazışmaların önüne geçilecek hem de kadrolar boş kalmayacaktır.

YÖK Başkanlığının uygun görmesi halinde, memurlar.net olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, insiyatif olarak bu konudaki ilk uygulamayı hayata geçirerek bu konuda öncü bir rol oynayabilir.