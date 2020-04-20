Yasağı delip, 'drift' yapan sürücü hakkında yakalama kararı
|20 Nisan 2020 22:36
|Yazdır
Konya'da geçen hafta sonu yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak boş caddelerde "drift" yapan sürücü hakkında savcılık yakalama kararı çıkardı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılıgı Medya İletişim Burosu'ndan yapılan ve Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın imzasını taşıyan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Basın yayın kuruluslarında yer alan 'Konya'da yasagı deldi, drift yaptı' haberine konu olayla ilgili Konya Cumhuriyet Bassavcılıgınca yapılan sorusturma kapsamında; Cumhuriyet Bassavcılıgımızın talimatı ile sosyal paylasım sitesinde 'Polise yakalanmadan ekmek alma bahanesi ile dışarı cıkacagını' belirten ve cadde uzerinde 'drift' atarak arac kullandıgı Konya Il Emniyet Mudurlugu Siber Suclarla Mucadele Sube Mudurlugunce tespit edilen supheli D.G. isimli sahıs hakkında TCK 179/2 (Trafik Guvenligini Tehlikeye Sokma) maddesi geregince sorusturma baslatılmıs olup şupheli hakkında yakalama ve gozaltı talimatı verilmekle, Konya Cumhuriyet Bassavcılıgımızca yurutulen sorusturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verilecegi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Geçen hafta sonu sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerin D.G'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, sürücüye tehlikeli araç kullanmaktan ve kısıtlamaya uymamaktan 1516 lira idari ceza uygulamıştı.Bakan Soylu paylaştı: Türk polisi yakalar da, yardım da eder
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Başsavcılıktan, silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkanı'a dair açıklama
20 Nisan 2020 17:27
|Sağlık ekibine dehşeti yaşatan şahıslara 11,5 yıl hapis istendi
20 Nisan 2020 16:33
|Başsavcılık, Cumhuriyet Gazetesini yalanladı
20 Nisan 2020 14:44
|İmamoğlu'nu tehdit eden zanlının 11 yıla kadar hapsi istendi
18 Nisan 2020 14:16
|Meclis'teki fezleke sayısı 1000'e ulaştı
17 Nisan 2020 12:05
|Başsavcılık: Ev adresini yayınladığı için Cumhuriyet'e soruşturma açıldı
16 Nisan 2020 13:31
|Salda Gölü'ndeki izinsiz müdahaleye suç duyurusu
14 Nisan 2020 19:06
|İletişim Başkanı Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara soruşturma
14 Nisan 2020 17:11
|Üniversiteli Gamze'nin davası sil baştan!
13 Nisan 2020 19:42
|Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi
11 Nisan 2020 17:36