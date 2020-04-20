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Yasağı delip, 'drift' yapan sürücü hakkında yakalama kararı

Konya'da geçen hafta sonu yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak boş caddelerde "drift" yapan sürücü hakkında savcılık yakalama kararı çıkardı.
 20 Nisan 2020 22:36
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Yasağı delip, 'drift' yapan sürücü hakkında yakalama kararı

Konya'da geçen hafta sonu yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak boş caddelerde "drift" yapan sürücü hakkında savcılık yakalama kararı çıkardı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılıgı Medya İletişim Burosu'ndan yapılan ve Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın imzasını taşıyan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Basın yayın kuruluslarında yer alan 'Konya'da yasagı deldi, drift yaptı' haberine konu olayla ilgili Konya Cumhuriyet Bassavcılıgınca yapılan sorusturma kapsamında; Cumhuriyet Bassavcılıgımızın talimatı ile sosyal paylasım sitesinde 'Polise yakalanmadan ekmek alma bahanesi ile dışarı cıkacagını' belirten ve cadde uzerinde 'drift' atarak arac kullandıgı Konya Il Emniyet Mudurlugu Siber Suclarla Mucadele Sube Mudurlugunce tespit edilen supheli D.G. isimli sahıs hakkında TCK 179/2 (Trafik Guvenligini Tehlikeye Sokma) maddesi geregince sorusturma baslatılmıs olup şupheli hakkında yakalama ve gozaltı talimatı verilmekle, Konya Cumhuriyet Bassavcılıgımızca yurutulen sorusturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verilecegi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Geçen hafta sonu sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerin D.G'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, sürücüye tehlikeli araç kullanmaktan ve kısıtlamaya uymamaktan 1516 lira idari ceza uygulamıştı.

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Anadolu Ajansı
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