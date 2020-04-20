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Uzun süre park halinde kalan araçlara yönelik öneriler

AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, "Eğer aracınızın aküsü boşalmışsa özellikle yeni model araçlarınızı kesinlikle iterek çalıştırmayın. Bu durum elektronik aksamlı yeni nesil araçların zarar görmesine yol açabilir" dedi
 20 Nisan 2020 22:44
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Uzun süre park halinde kalan araçlara yönelik öneriler

Türkiye'nin yerli lastik markası PETLAS, uzun süre hareketsiz kalan araçların bu dönemi hasarsız atlatabilmesi, akü ile lastiklere daha uzun bir ömür sağlanması için pratik ipuçları verdi.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, AKO Grup şirketlerinden, Türkiye lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli markası PETLAS, bugünlerde uzun süre kullanılmayan ve park halinde kalan araçlarda baş gösterebilecek ciddi arıza risklerinden korunmak için pratik bilgiler paylaştı. Araçların bu dönemi hasarsız atlatabilmesi, akü ile lastiklere daha uzun bir ömür sağlanması için uzmanlarca geliştirilen pratik bilgileri, AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün aktardı.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle, tüm dünyada insanların hayatını derinden etkileyen bir süreç yaşandığını belirten Özürün, "Öncelikle halkımız ve tüm insanlık için sağlıklı günler diliyoruz. İçerisinde yaşadığımız süreçte, toplum sağlığı için evlerimizde kalmak ve bireyler arası sosyal mesafeyi korumak büyük önem taşıyor. Tüm Türkiye bu çağrıya uyuyor ve evinde kalmaya özen gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde araç kullanımın da oldukça azaldığına işaret eden Erkal Özürün, şunları aktardı:

"Özellikle günlük hayatta kullanılan aile araçları ve bireysel otomobiller, bu dönemde uzun süreli park halinde. Bu durum arızalara yol açabilir. Uzun süre çalıştırılmayan araçların aküleri boşalabilir ve bu durum acil durumlarda büyük sorun yaratabilir. Bunun dışında uzun süre hareketsiz kalan araçların lastikleri hareketsizlikten kaynaklı olarak deforme olabilir veya balans sorunları doğurabilir. Bu riskler bazı pratik önlemlerle azaltılabilir."

- Kovid-19 döneminde hareketsiz kalan aracınızı arızalardan koruyacak önlemler

Açıklamada, "Aküleriniz bakım gerektirmeyen türde bile olsa, aracınızın aküsü boşalabilir. Bunu engellemek için en az haftada bir kez aracınızı çalıştırın ve 15-20 dk çalışır vaziyette tutun. Lastik basınçlarını kontrol edin. Uzun süre düşük lastik basıncıyla hareketsiz kalan araçlarda lastikler balans sorunu yaşatabilir. Bunu engellemek için aracınızı birkaç metre de olsa hareket ettirin. Özellikle yeni nesil araçlar, uzun süre hareketsiz kalacaksa akü bağlantısını kesmeyin. Akü bağlantısının kesilmesi akünüzü korumanızı sağlasa bile aracınızdaki elektronik aksamın zarar görmesine yol açabilir. Bunun yerine aracınızı haftada bir kez çalıştırmanız en ideal önlemdir. Bu basit önlem akünün ömrünü uzatmaya da yardımcı olur." tavsiyelerine yer verildi.

Bu basit önlemlerin, arızaların önlenmesinde etkili olacağını belirten Özürün şunları kaydetti:

"Eğer aracınızın aküsü boşalmışsa özellikle yeni model araçlarınızı kesinlikle iterek çalıştırmayın. Bu durum elektronik aksamlı yeni nesil araçların zarar görmesine yol açabilir. Eğer akü takviyesi yapamıyorsanız yetkili servis veya çekici çağırın. Hepsinden önemlisi, aracınızla ilgilenmek için ev dışında geçireceğiniz süreyi mümkün olduğunca kısa tutun, bu sürede sosyal mesafeyi korumaya özen gösterin. Bu günleri geride bırakmanın yolu, kendimizden ve en yakınlarımızdan başlayarak dikkatli ve sorumlu davranışlarla toplum sağlığını korumaktan geçiyor."

Anadolu Ajansı
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