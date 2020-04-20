Tarihi an: Petrolün varili sıfır doların altını gördü!
|20 Nisan 2020 22:40
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Bloomberght.com'da yer alan habere göre; Petrol vadeli kontratları, koronavirüs krizinin neden olduğu derinleşen ekonomik kargaşanın, traderları fiziki ham petrolün teslimatını almaktan kaçınma konusunda çaresiz bırakmasının ardından, tarihte ilk kez sıfır seviyesinin altına indi. Fiyatların eksiye inmesi talebin ne denli çöktüğünü gösteriyor.
Petrol fiyatının Salı günü vadesi dolacak Mayıs vadeli Batı Teksas petrolünde (WTI) eksiye düşmesi satıcıların alıcılara ellerindeki petrolden kurtulmak için para ödemesi anlamına geliyor. Bunun nedeni ise şöyle; koronavirüs salgınının ekonomiyi durma noktasına getirmesi ile birlikte, piyasada çok fazla kullanılmamış petrol kaldı ve Amerikan enerji şirketleri depoaların kapasitelerinin dolması ile birlikte bunları koyacdak yer bulamıyorlar. Koyacak yer olmamasından dolayı ise, hiç kimse vadesi çok yaklaşmış petrol kontratını almak ya da bulundurmak istemiyor.
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