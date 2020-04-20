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Tarihi an: Petrolün varili sıfır doların altını gördü!

ABD'de depolama tesisleri dolmaya başladı petrol fiyatı çakıldı... ABD'de ham petrol fiyatları arz fazlası yaşanacağı beklentisiyle sert düştü. Yarın vadesi dolacak olan NYMEX mayıs vadeli Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 301 düşüşle tarihinde ilk kez eksiye indi ve -37.63 dolara kadar geriledi. Üreticiler ellerindeki stoğu almaları için alıcılara depo ve nakliye ücretini ödeyebilir. Haziran ayı vadeli kontrat ise yüzde 18 kayıpla 20.43 dolara indi. Dünya genelinde en yaygın kullanılan ve Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün fiyatı da 25 dolar seviyesine geriledi
 20 Nisan 2020 22:40
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Tarihi an: Petrolün varili sıfır doların altını gördü!

Bloomberght.com'da yer alan habere göre; Petrol vadeli kontratları, koronavirüs krizinin neden olduğu derinleşen ekonomik kargaşanın, traderları fiziki ham petrolün teslimatını almaktan kaçınma konusunda çaresiz bırakmasının ardından, tarihte ilk kez sıfır seviyesinin altına indi. Fiyatların eksiye inmesi talebin ne denli çöktüğünü gösteriyor.

Petrol fiyatının Salı günü vadesi dolacak Mayıs vadeli Batı Teksas petrolünde (WTI) eksiye düşmesi satıcıların alıcılara ellerindeki petrolden kurtulmak için para ödemesi anlamına geliyor. Bunun nedeni ise şöyle; koronavirüs salgınının ekonomiyi durma noktasına getirmesi ile birlikte, piyasada çok fazla kullanılmamış petrol kaldı ve Amerikan enerji şirketleri depoaların kapasitelerinin dolması ile birlikte bunları koyacdak yer bulamıyorlar. Koyacak yer olmamasından dolayı ise, hiç kimse vadesi çok yaklaşmış petrol kontratını almak ya da bulundurmak istemiyor.
Memurlar.Net
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