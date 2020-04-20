Almanya'daki 210 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
Almanya'da bulunan 210 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
|20 Nisan 2020 22:50
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Almanya'da bulunan 210 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Almanya'nın Frankfurt şehrinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.
Uçaktaki 210 Türk vatandaşı, alınan tedbirlerin altında havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere yerleştirildi.
Araçlar, daha sonra polis eşliğinde Giresun'a hareket etti.
Almanya'dan getirilen Türkler, Giresun'daki yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak.
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