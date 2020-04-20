İsmail Cesur ile İsmail Saymaz arasındaki sert tartışma

Gazeteci İsmail Saymaz ile Cumhurbaşkanlığında çalışan İsmail Cesur arasında bu akşam sert bir tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışmaya aşağıda yer veriyoruz.

İsmail Saymaz- Saat 13:37---

Türkiye'de, sanırım ilk kez bir hastane açılışı canlı yayında yayınlandı.

İnsan, "Acaba Türkiye'de ilk kez mi hastane açılıyor?" diye düşünüyor. Hele de Erdoğan, "Bizden önce doğru dürüst ambulans yoktu" demişken...

İşte, TÜİK'in 2018 raporu...

Türkiye'de 2003'te 1174 hastane var

İsmail Cesur--- Saat 19:45---

17 yılda 360 yataklı, 25 bin yataksız sağlık kuruluşu açılmış, 80 bine yakın yatak kazandırılmış. Erdoğan hükumetleri sağlık sektöründe kendinden önceki 79 yılda yapılanın yarısını 17 yılda yapmış. Ama İ.Saymaz burun kıvırıyor.

Şunu da söyler mi acaba: "Uganda bile daha iyi.

Ayrıca bu beyefendi 17 yılda 66 milyondan 83 milyona çıkan nüfusa rağmen 1000 kişi başına düşen yatak sayısının 2,46'dan 2,83'e yükseltilmesinin ne demek olduğunu da bilmiyor. Soyadının hakkını vererek hiçbir yapılanı "saymıyor." Zahmet olmazsa Sayın sayın Saymaz bunları, sayın.

17 yılda korkunç derecede artan teknik ve fiziki imkanları, uçak ambulansları, şehir hastanelerini, (evet açılışları canlı yayınla yapılıyor) yerli medikal cihazları ve daha birçok yeniliği saymıyorum bile. Saysam sayarım da İsmail Saymaz işte...

İsmail Saymaz- 21:04--

İsmail Cesur, sen Cumhurbaşkanlığı'nda görevlisin, kamuda çalışıyorsun. Maaşını bizden alıyorsun. Ben cumhurbaşkanını eleştiririm fakat sen, maaşını kamudan aldığın müddetçe partizanlık yapamaz, trol gibi davranmazsın. Canın çok çekiyorsa kamudan istifa et, Ak Parti'de çalış.

İsmail Cesur--- 21:21--

Trol gibi davranan sensin. İşine gelmeyince troll filan demeye sen de alışmışsın. Bana nasıl davranacağımı da anlatacak son kişisin. Ben partizanlık yapmıyorum. Senin burun kıvırdığın, seçmece rakamlarla aklınca üzerini karaladığın hizmetlere dair gerçekleri söylüyorum.

Bana "saygılı ol" filan diye yazdığın twiti de silmişsin. Önce sen haftalardır yaptığın manipülasyonlarla, yaptığın yalan yanlış haber ve bilgilendirmelerle yanlış yönlendirdiğin kitleye ve işin olduğunu söylediğin mesleğine saygı duymayı öğren.