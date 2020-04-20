Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Başkentte kumar operasyonu: 13 kişiye 56 bin 875 lira ceza
Çankaya ilçesinde kumar oynatılan iş yerinde gözaltına alınan 13 kişiye toplam 56 bin 875 lira idari para cezası kesildi
|20 Nisan 2020 23:11
|Yazdır
Ankara'nın Çankaya ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, toplam 56 bin 875 lira idari para cezasına çarptırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çankaya'da bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Baskında kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye, Kabahatlar Kanunu'nun 34'üncü maddesi ile koronavirüs tedbirlerine uymayarak toplum sağlığını riske atmaktan Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282'nci maddesince toplam 56 bin 875 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca iş yeri sahibi gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sultangazi'deki feci kaza anı cep telefonu kamerasında
21 Nisan 2020 00:02
|Yunus ekibi otomobille çarpıştı: 1 polis yaralandı
20 Nisan 2020 21:28
|İstanbul'da kaçak üretilen 16 bin maskeye el konuldu
20 Nisan 2020 20:22
|Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin iddianameden yeni detaylar
20 Nisan 2020 18:57
|Polis memurları ölümden döndü: 3 yaralı
20 Nisan 2020 16:36
|Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı
20 Nisan 2020 15:46
|Arazi için ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 2 yaralı
20 Nisan 2020 14:19
|Önce birbirlerine sonra yayaya çarptılar: 1 ölü
20 Nisan 2020 13:51
|PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı
20 Nisan 2020 12:21
|Erzincan'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu
20 Nisan 2020 12:10