Türkiye Kömür İşletmeleri, kömür özlü kolonya üretecek
|20 Nisan 2020 23:16
|Yazdır
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumundan (TKİ) yapılan açıklamaya göre, söz konusu kolonyada, yüzde 80 saflıkta etanolün yanı sıra deri ve doku onarıcı özelliği bulunan hümik madde, deiyonize su, limon esansı ve gliserin kullanılacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde üretilecek kolonyanın yüksek oranda alkol içerdiği göz önünde bulundurularak, hümik maddelerin katkısıyla antimikrobiyal etki oluşturacağı ve cilde fayda sağlayacağı öngörülüyor.
Öte yandan, nihai ürün içinde düşük miktarda bulunsa da yerli üretim TKİ Hümas'ın (hümik asit) tanıtılması ve değerlendirilmesi amaçlanıyor.
Söz konusu ürünün, kurum tarafından üretilecek ve ilk etapta 5 çeşitten oluşacak TKİ Elegance Hümik Asitli Kozmetik Ürün yelpazesine dahil edilmesi hedefleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FLO, sağlık çalışanlarına 40 bin çift ayakkabı gönderdi
20 Nisan 2020 23:31
|Yastık altından 10 yılda 100 tona yakın altın çıktı
20 Nisan 2020 23:26
|Tarihi an: Petrolün varili sıfır doların altını gördü!
20 Nisan 2020 22:40
|TSSF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL destek
20 Nisan 2020 22:24
|Bakan Bekir Pakdemirli, 'AA Özel Yayını'na konuk olacak
20 Nisan 2020 21:40
|SPK'dan risk kontrolü için önemli uyarı
20 Nisan 2020 21:36
|Pirelli'den ambulanslar için lastik desteği
20 Nisan 2020 21:32
|Merkezi yönetim brüt borç stoku 1,4 trilyon lira
20 Nisan 2020 20:34
|Hazine alacakları 18 milyar lira olarak gerçekleti
20 Nisan 2020 20:30
|IMF'den 170 ülkede ekonomik daralma beklentisi
20 Nisan 2020 19:54