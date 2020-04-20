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Kalp krizi geçiren İlçe Emniyet Müdürü'nden iyi haber

Geçtiğimiz gün görevi esnasında aracında geçirdiği kalp krizi sonrası Balıkesir Devlet Hastanesi'ne ardından ise Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Karesi İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen anjiyo oldu.
 20 Nisan 2020 23:36
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Kalp krizi geçiren İlçe Emniyet Müdürü'nden iyi haber

Geçtiğimiz gün görevi esnasında aracında geçirdiği kalp krizi sonrası Balıkesir Devlet Hastanesi'ne ardından ise Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Karesi İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen anjiyo oldu.

Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra tedavisine devam edilen Güven Türkmen'e bugün Kardiyoloji Uzmanı Sadık Duran'nın gerçekleştirdiği başarılı operasyonla 6 tane stent takıldı. Şu an sağlık durumu iyi olan Karesi İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen'in bir kaç gün daha yoğun bakımda kalacağı ve taburcu edileceği öğrenildi.

Balıkesir İl Emniyet Teşkilatı'nın çok sayıda üst rütbeli personeli ve Karesi İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen'in dostları hastaneye giderek yetkililerden an be an bilgi aldı.
İhlas Haber Ajansı
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