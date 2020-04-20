Kalp krizi geçiren İlçe Emniyet Müdürü'nden iyi haber
Geçtiğimiz gün görevi esnasında aracında geçirdiği kalp krizi sonrası Balıkesir Devlet Hastanesi'ne ardından ise Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Karesi İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen anjiyo oldu.
|20 Nisan 2020 23:36
|Yazdır
Geçtiğimiz gün görevi esnasında aracında geçirdiği kalp krizi sonrası Balıkesir Devlet Hastanesi'ne ardından ise Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Karesi İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen anjiyo oldu.
Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra tedavisine devam edilen Güven Türkmen'e bugün Kardiyoloji Uzmanı Sadık Duran'nın gerçekleştirdiği başarılı operasyonla 6 tane stent takıldı. Şu an sağlık durumu iyi olan Karesi İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen'in bir kaç gün daha yoğun bakımda kalacağı ve taburcu edileceği öğrenildi.
Balıkesir İl Emniyet Teşkilatı'nın çok sayıda üst rütbeli personeli ve Karesi İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen'in dostları hastaneye giderek yetkililerden an be an bilgi aldı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Doktor çiftten koronavirüsle mücadeleye nikah arası
20 Nisan 2020 18:52
|Kaymakam, maaşını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
20 Nisan 2020 18:24
|İmam, Kampanya'dan etkilendi, 20 kişinin eczane borcunu ödedi
20 Nisan 2020 17:38
|Abi kardeş doktorlar koronavirüsten hayatını kaybetti
20 Nisan 2020 15:27
|Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi
20 Nisan 2020 15:17
|Bilim Kurulu Üyesi: Bu kadar kendinizi sıkmayın, takıntı hastası olursunuz
20 Nisan 2020 15:17
|Kırklareli Valisi koronavirüsü yendi
20 Nisan 2020 14:06
|Fethiye'de susuz kalan köpeğin yardımına bekçiler koştu
19 Nisan 2020 20:24
|Sakarya'da polis memuru vatandaşın tarlasını sürdü
19 Nisan 2020 20:10
|Koronavirüsü yenince alkışlarla taburcu edildi
19 Nisan 2020 18:18