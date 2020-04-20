Bakanı Koca: Şehir hastaneleri sağlık devrimidir
|20 Nisan 2020 23:46
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir hastaneleri hayata hayat katan bir sağlık devrimidir." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni açılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin, Avrupa'nın en yüksek yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olduğunu belirtti.
İlk etabı açılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin sekiz ayrı hastaneyi bünyesinde barındırdığını vurgulayan Koca, ileri seviye imkanlarıyla sağlık sistemine güç katacağını kaydetti.
Başakşehir Şehir Hastanesinin özelliklerinin yer aldığı bir videoyu da paylaşan Koca, "Şehir hastaneleri hayata hayat katan bir sağlık devrimidir." değerlendirmesinde bulundu.
Yeni açılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi Avrupa'nın en çok yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesidir. Sekiz ayrı hastaneyi bünyesinde barındıran yapı, ileri seviye imkanlarıyla sağlık sistemimize güç katacaktır. Şehir Hastaneleri hayata hayat katan bir sağlık devrimidir. pic.twitter.com/zgulLqHCdEDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2020
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