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Sultangazi'deki feci kaza anı cep telefonu kamerasında

Sultangazi'de sürücüsünün makas atmaya çalıştığı otomobil, emniyet şeridinde ikaz lambaları açık şekilde bekleyen başka bir otomobile çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
 21 Nisan 2020 00:02
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Sultangazi'deki feci kaza anı cep telefonu kamerasında

Sultangazi'de sürücüsünün makas atmaya çalıştığı otomobil, emniyet şeridinde ikaz lambaları açık şekilde bekleyen başka bir otomobile çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi Habibler istikameti Fenertepe Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, süratli bir şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsü makas atarak önündeki TIR'ın sağından geçmeye çalıştı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bu sırada ikaz lambaları açık halde emniyet şeridinde bekleyen başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle emniyet şeridinde bekleyen otomobil havaya savruldu. Kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI BAŞKA BİR SÜRÜCÜ TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Yaşanan kazayı başka bir sürücü saniye saniye kaydetti. Görüntülerde otomobilin TIR'ın sağından geçmeye çalışırken, emniyet şeridinde bekleyen başka bir otomobile ve TIR'a çarptığı görülüyor.
DHA
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