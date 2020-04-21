1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yol ortasında kolbastı oynayan 9 kişiye para cezası

Trabzon'da, koronavirüs tedbirlerine uymayıp, yol ortasında meşale yakarak, kolbastı oynayan gruptaki 9 kişiye, Kabahatler Kanunu'nca 492'şer TL para cezası uygulandı.
 21 Nisan 2020 00:08
Yazdır
Yol ortasında kolbastı oynayan 9 kişiye para cezası

Trabzon'da, koronavirüs tedbirlerine uymayıp, yol ortasında meşale yakarak, kolbastı oynayan gruptaki 9 kişiye, Kabahatler Kanunu'nca 492'şer TL para cezası uygulandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrıları yapılırken, Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesi'nde geçen hafta gençlerden oluşan 9 kişilik grup, sokak ortasında meşale yaktı. Bir otomobilin bagajına yerleştirdikleri ses sistemi ile yüksek sesle müzik açan grup, kolbastı oynayıp, Trabzonspor Marşı'nı söyledi. Yaklaşık bir saat süren eğlenceye çevre sakinleri de balkonlardan ve camlardan 'bravo' diye bağırarak destek verdi.

KOLBASTI OYNAYAN 9 KİŞİYE CEZA

Grubun, kolbastı görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntüler üzerinden yapılan incelemelerde kimliği tespit edilen 9 kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesinden 492'şer TL para cezası uygulandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Almanya'daki 210 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
20 Nisan 2020 22:50		 Bakan Selçuk açıkladı! 3'ncü ödemeler başlıyor
20 Nisan 2020 22:20
Karantina süresi dolan 299 kişi evlerine gönderildi
20 Nisan 2020 22:08		 Mısır'dan getirilen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi
20 Nisan 2020 21:12
İngiltere'deki 337 Türk vatandaşı Ankara'ya getirildi
20 Nisan 2020 20:48		 Mahkemeden çocuğunu icrayla gören babaya 'konuşma' izni
20 Nisan 2020 20:14
Almanya'daki 238 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi
20 Nisan 2020 20:10		 Yalova'da karantina süresi dolan 57 kişi evlerine gönderildi
20 Nisan 2020 20:02
'25 bin vatandaşımızı, 71 ildeki yurtlara yerleştireceğiz'
20 Nisan 2020 19:58		 Malatya Büyükşehir, 1 milyon 500 bin maske dağıtacak
20 Nisan 2020 19:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Sokağa çıkma yasağı günlerinde çalışmak zorunda olanlar ek ücret alır mı?00:08 - Yol ortasında kolbastı oynayan 9 kişiye para cezası00:04 - Dr. Akkoyunlu, korona günlüğünü paylaştı00:03 - 21 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Kamu kurumları, sürekli ve süreli ibareli engelli raporları arasındaki farka dikkat etmeli00:02 - Sultangazi'deki feci kaza anı cep telefonu kamerasında23:51 - 'İmmün plazma uygulanan hastaların durumu iyiye gidiyor'23:46 - Bakanı Koca: Şehir hastaneleri sağlık devrimidir23:41 - Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 170 bini aştı23:36 - Kalp krizi geçiren İlçe Emniyet Müdürü'nden iyi haber
23:31 - FLO, sağlık çalışanlarına 40 bin çift ayakkabı gönderdi23:26 - Yastık altından 10 yılda 100 tona yakın altın çıktı23:21 - Koronavirüsü yenen hemşire: Bir odada yatmak çok zor23:16 - Türkiye Kömür İşletmeleri, kömür özlü kolonya üretecek23:11 - Başkentte kumar operasyonu: 13 kişiye 56 bin 875 lira ceza23:04 - Bugün karantina altına alınan köy, mahalle ve ilçeler22:58 - İsmail Cesur ile İsmail Saymaz arasındaki sert tartışma22:50 - Almanya'daki 210 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dr. Akkoyunlu, korona günlüğünü paylaştı
Kamu kurumları, sürekli ve süreli ibareli engelli raporları arasındaki farka dikkat etmeli
Sultangazi'deki feci kaza anı cep telefonu kamerasında
Sokağa çıkma yasağı günlerinde çalışmak zorunda olanlar ek ücret alır mı?
Yol ortasında kolbastı oynayan 9 kişiye para cezası
21 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayat eve sığar uygulaması 2
gram altın 3
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 2
imamoğlu ve yavaş'a soruşturma açılması 3
nostalji kuşağı 3
4 gün sokağa çıkma yasağı 2
258 tl'lik arsa 1
ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklanması 3
ebru şallı'nın evladını kaybetmesi 4
mayıs sonu turizmde normalleşmenin beklenmesi 4
SON İLANLAR
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Arş. Ens. Geçiciİşçi Alım İlanı
Talas Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Biga Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Dumlupınar Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam