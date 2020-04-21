21 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
|21 Nisan 2020 00:03
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1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Özel Yayını'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ
1- TÜİK, şubat ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜFE'ye endeksli ve 6 ayda bir kupon ödemeli, 3 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
(Ankara)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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