Recep Akdağ, Şehir Hastaneleriyle ilgili o iddiayı yalanladı
|21 Nisan 2020 00:28
|Yazdır
Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ, Habertürk TV'de katıldığı programda sunucu Mehmet Akif Ersoy'un gelen maillerden okuduğu "Kimse şehir hastanelerini eleştirmedi. Herkes yüksek fiyatlardan ve hasta garantisinden dolayı eleştirdi" şeklindeki sözlerine ilişkin olarak şunlar söyledi.
"Bu soru için teşekkür ediyorum. Bu şehir efsanesidir. Şehir hastanelerinde hasta garantisi falan yok, cümlemi tekrar ediyorum, şehir hastanesinde hasta garantisi yok. Bu lafı muhtemelen şurdan çıkardılar, öteden beri kamu hastaneleride laboratuvar, MR ve tomografi hizmetleri için hizmet satın alması yapıyoruz. Burada iyi planlanmış bir şekilde bu hizmet satın almasında belli sayıda çekim yapılacağı garanti edilmiştir, bunu böyle yapmazsak kimse gelip oraya cihazını koymaz. Ama planlama o kadar iyiki, hiçbir hastanede yapılmamış bir MR, için tomografi için para ödendiğine şahit olmadım. Bakın bu çok önemli. Hem vatandaşa hizmet veriyorsunuz ve artı bir para ödemiyorsunuz."
Şehir hastanelerine hasta garantisi verilmedi, verilmiyor. #BaşakşehirŞehirHastanesi pic.twitter.com/V5o76o0BzPRecep Akdağ (@DrRecepAkdag) April 20, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Altun: ilaç ya da solunum cihazı eksikliğimiz yok
21 Nisan 2020 01:55
|21 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
21 Nisan 2020 00:03
|Bakanı Koca: Şehir hastaneleri sağlık devrimidir
20 Nisan 2020 23:46
|İsmail Cesur ile İsmail Saymaz arasındaki sert tartışma
20 Nisan 2020 22:58
|Erdoğan'dan Kovid-19 ile mücadelede birlik çağrısı
20 Nisan 2020 22:32
|Dünya salgına karşı ne önlem aldı, Türkiye neler yaptı?
20 Nisan 2020 21:20
|Dr. Aydoğan: Türkiye virüse karşı erken savaş başlattı
20 Nisan 2020 20:52
|Burdur Valiliği: Saldırının Salda Gölü ile alakası yok
20 Nisan 2020 20:34
|Ekmek dağıtımı neden tek elden olmalı? Bakanlık animasyonla anlattı
20 Nisan 2020 20:26
|Bugün koronavirüsten 123 hasta yaşamını yitirdi
20 Nisan 2020 20:26