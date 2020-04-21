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Recep Akdağ, Şehir Hastaneleriyle ilgili o iddiayı yalanladı

Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ, şehir hastanelerini yapan firmalara hasta garantisi verildiği yönündeki iddiayı yalanladı
 21 Nisan 2020 00:28
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Recep Akdağ, Şehir Hastaneleriyle ilgili o iddiayı yalanladı

Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ, Habertürk TV'de katıldığı programda sunucu Mehmet Akif Ersoy'un gelen maillerden okuduğu "Kimse şehir hastanelerini eleştirmedi. Herkes yüksek fiyatlardan ve hasta garantisinden dolayı eleştirdi" şeklindeki sözlerine ilişkin olarak şunlar söyledi.

"Bu soru için teşekkür ediyorum. Bu şehir efsanesidir. Şehir hastanelerinde hasta garantisi falan yok, cümlemi tekrar ediyorum, şehir hastanesinde hasta garantisi yok. Bu lafı muhtemelen şurdan çıkardılar, öteden beri kamu hastaneleride laboratuvar, MR ve tomografi hizmetleri için hizmet satın alması yapıyoruz. Burada iyi planlanmış bir şekilde bu hizmet satın almasında belli sayıda çekim yapılacağı garanti edilmiştir, bunu böyle yapmazsak kimse gelip oraya cihazını koymaz. Ama planlama o kadar iyiki, hiçbir hastanede yapılmamış bir MR, için tomografi için para ödendiğine şahit olmadım. Bakın bu çok önemli. Hem vatandaşa hizmet veriyorsunuz ve artı bir para ödemiyorsunuz."

Habertürk
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