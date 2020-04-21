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Bu yıl YLSY ile alım yapılacak mı? Bakanlık'tan açıklama

MEB, bir açıklama yaparak, YLSY kapsamında yurt dışına öğrenci göndermek isteyen üniversitelerin taleplerini 11 Mayıs 2020 tarihine kadar bildirmesini istedi.
 21 Nisan 2020 00:45
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Bu yıl YLSY ile alım yapılacak mı? Bakanlık'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü kamu kurumlarına bir yazı yazarak, 2020 yılı için YLSY planlaması yapılacağını belirtti. Yazıda, yaşanan gelişmelere göre 2020 YLSY alımlarının yapılmaması veya sınırlı kontenjan dahilinde yapılması ihtimaline de değinilerek, kamu kurumlarının stratejik alanlarda ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini amaçlayan taleplerini 11 Mayıs'a kadar bildirebilecekleri belirtildi.

Memurlar.Net
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