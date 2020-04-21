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21 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar : 2020/143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156)
 21 Nisan 2020 02:03
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21 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar : 2020/143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156)

Kararnamenin pdf hali için tıklayınız.

STRATEJİ BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/143
Strateji ve Bütçe Başkanlığı İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih ÜNLÜ atanmıştır.

ADLİ TIP KURUMU

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/144
Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Tıraje CELKAN görevlendirilmiştir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/145
Sosyal Güvenlik Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 408 inci maddesi gereğince Yakup TEKİN görevlendirilmiştir.

KÜLTÜR VE TURİZMA BAKANLIĞI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/146
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan;
- Ankara İ1 Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali AYVAZOĞLU,
- Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mustafa DOĞAN,
- Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Kamil ÖZER,
- Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Şennur AZADE,
- Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Burhan YEMİŞ,
- Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Zekeriya ÜNAL,
- Muş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet ŞENGÜL,
- Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Kemal AKÇAY,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/147
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Nezir GÜL atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/148
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan;
- Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Rahmi GÜNEY,
- Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emre ÇAY,
- İsparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer YILMAZ,
- Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Haşan TEVKE,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/149
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Burdur İl Müdürü İsmail TÜRE görevden alınmış ve bu suretle boşalan Burdur İl Müdürlüğüne Mehmet YÖRÜK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/150
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan;
- Antalya İl Müdürlüğüne Ömer ERSOY,
- Şımak İl Müdürlüğüne Abdullah YÜREKTÜRK,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

TUTBİTAK

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/151
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL atanmıştır.

TÜRKİYE UZAY AJANSI BAŞKANLIĞI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/152
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Salih Metin KİBAR atanmıştır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/153
Tarım ve Orman Bakanlığı;
- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf KANDAZOĞLU,
- Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Selçuk KAVASOĞLU,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 4 üncü maddeleri gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/154
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Başmüfettiş Çağlayan ODABAŞ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/155
Tarım ve Orman Bakanlığı;
- Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulsetter BAYRAM,
- Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ziyaattin ÖZDEMİR,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/156
Orman Genel Müdürlüğü;
- Adana Orman Bölge Müdürü İsmet EROL,
- Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriyya NANE,
- Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin KIRCI,
- Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa KORUCU,
- Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan ALTINDAŞ,
- Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan DİLTEMİZ,
- Sakarya Orman Bölge Müdürü Okan KURŞUN,
- Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Ahmet ÜNVER,
- Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin DÖNGEZ,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Memurlar.Net
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